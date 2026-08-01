川普怒斥伊朗瘋了！　美媒曝：週末發動最猛烈空襲

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗在短暫停火協議破局後，雙方再度爆發激烈交鋒。根據美媒最新揭露，美國總統川普（Donald Trump）已經正式下令，要求美軍針對伊朗展開全新一波的軍事打擊行動，最快在這個週末就會全面啟動，預計將持續數天。川普更在內閣會議上放話，絕對會讓伊朗付出慘痛代價，「直到他們撐不下去為止。」

瞄準能源設施狂轟 美以聯手發動最猛烈攻擊

《華爾街日報》引述華府高層消息指出，川普這波軍事行動的最終目的，就是要逼迫德黑蘭當局舉白旗投降。與此同時，CBS也掌握多名知情人士說法，透露美國正與以色列聯手，計畫對伊朗境內的「能源基礎設施」進行毀滅性轟炸。這恐怕會是開戰以來最猛烈的一波攻勢，且攻擊行動極有可能貫穿整個週末。

川普怒轟伊朗瘋了：早知道和平協議沒用

針對目前緊繃的局勢，川普稍早在馬里蘭州大衛營（Camp David）召開內閣會議時，面對大批媒體追問，他態度強硬地表示，美軍的炮火將會狠狠打擊伊朗，直言到了某個臨界點，「他們就會說真的撐不下去了」。

川普重申，華府的底線就是絕對不允許伊朗擁核。他也坦言，自己對德黑蘭當局早已毫無信任可言；就在前幾天雙方還在談判桌上時，伊朗竟朝著駐紮在約旦的美軍基地發射了5枚飛彈，所幸全數遭到美軍攔截防禦。

《華爾街日報》指出，川普這幾週私底下頻頻向幕僚抱怨，直指伊朗人根本「瘋了」，並認為那份短暫的和平協議根本是廢紙一張，自己早就料到那不會有任何實質效果。

停火協議成廢紙 戰事邁入第6個月雙方互不相讓

事實上，美伊雙方曾在今年4月透過巴基斯坦的居中協調，短暫達成停火協議，期盼能藉此尋求永久的和平解方。然而，隨著對話陷入死胡同，川普於本月稍早正式宣告協議破局。

美軍中央司令部（CENTCOM）29日證實，為了回應伊朗先前的飛彈威脅，美軍已完成對伊朗的大規模報復性空襲；而不甘示弱的伊朗軍方今日也隨即出動無人機，將矛頭對準駐科威特的美軍設施，雙方正式恢復交火狀態。

這場由美國與以色列在2月底聯手發起的軍事行動，至今即將屆滿半年。川普踩死底線，要求伊朗必須完全放棄核武發展計畫，並全數交出對荷莫茲海峽的控制權，但伊朗對此寸步不讓，堅守強硬立場。

部分美國官員分析認為，伊朗目前的戰術就是「以拖待變」，試圖透過拉長戰線，賭川普終將承受不住美國國內反戰聲浪的政治壓力，進而被迫放棄這場軍事行動。