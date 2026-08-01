造價32億！美軍F-35戰機加州墜毀　飛行員「彈射逃生」送醫

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍陸戰隊一架F-35B匿蹤戰鬥機，於當地時間7月31日上午10時（台灣時間8月1日凌晨1時）在加州聖地牙哥（San Diego）的基地附近墜毀，並引發小型火災。所幸飛行員在撞擊前及時彈射逃生，隨後被救援人員尋獲並緊急送醫，目前詳細事故原因仍有待軍方調查。

戰機墜毀冒濃煙 飛行員及時彈射

根據CBS報導，美國海軍陸戰隊米拉瑪航空站（Marine Corps Air Station Miramar）發言人表示，這起事故發生在當地時間31日上午10時左右。

涉事的F-35B戰機在基地附近墜毀，發言人證實，「飛行員已成功彈射，並已尋獲，目前正送醫治療。」軍方目前尚未透露飛行員的具體傷勢，也不清楚是否有其他地面人員傷亡。

現場航拍與社群媒體流傳的畫面顯示，失事飛機墜落於米拉瑪航空站的一處空地上，座艙罩呈開啟狀態，機身正冒出陣陣濃濃黑煙。消防與救援人員隨後趕赴現場，向機體噴灑阻燃劑並全力滅火。

據了解，該名飛行員隸屬於第3海軍陸戰航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）下的第11海軍陸戰航空群（Marine Aircraft Group 11）。

米拉瑪基地曾是《捍衛戰士》取景地

米拉瑪海軍陸戰隊航空站位於聖地牙哥北方約16公里處，駐紮超過1.5萬名海軍陸戰隊員、海軍官兵與文職人員，同時也是第3海軍陸戰航空聯隊的總部所在地。

該基地過去曾是美國海軍菁英飛行員訓練學校（TOPGUN）所在地，1986年因湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的經典電影《捍衛戰士》（Top Gun）而聞名全球。

F-35戰機造價不斐 近年事故頻傳

F-35戰機單架造價高達1億美元（約新台幣32.5億元），為美國空軍、海軍及海軍陸戰隊的主力機種，但近年來已發生多起墜機事件。

米拉瑪基地在2023年也曾發生殉職意外，當時一名海軍陸戰隊少校梅特勒（Andrew Mettler）駕駛F/A-18「大黃蜂」戰鬥機在附近墜毀，經搜救數小時後發現已不幸身亡。

此外，2025年7月亦有一架戰機在加州佛雷斯諾郡（Fresno County）墜毀，飛行員跳傘獲救；2025年1月，一架隸屬空軍的F-35在阿拉斯加進行訓練時突發「空中緊急狀況」，飛機在空中旋轉墜地爆炸，飛行員幸運跳傘生還。

2024年甚至曾有一架F-35在飛行員因故障跳傘後，在無人駕駛狀態下「自飛」長達11分鐘、涵蓋約112公里才墜毀，事後調查認定該次跳傘處置並不恰當。