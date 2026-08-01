6萬難民湧西班牙飛地！踩踏、溺水釀57死　4.8萬人絕望折返

記者張方瑀／綜合報導

北非西班牙飛地休達（Ceuta）近日爆發史無前例的大規模難民潮，短短兩天內湧入高達數萬名移民。然而這場「歐洲夢」卻演變成致命悲劇，許多人在攀爬防波堤時不幸遭踩踏致死或溺斃，目前西班牙官方已尋獲57具遺體。隨著物資缺乏與軍警強力驅散，這場邊境失控危機已逐漸平息，超過4.8萬名越境者最終選擇自願返回摩洛哥。

攀牆遭踩踏、跳海溺水 邊境驚見57具遺體

西班牙政府證實，休達邊境的失控情況已初步獲得控制。不過，這場海陸雙管齊下的闖關行動付出了慘痛代價。西班牙駐休達代表指出，目前在西國邊界這側已尋獲57具移民遺體，死因多半是落水溺斃，或是在試圖翻越邊境防波堤時，因推擠踩踏而喪命，且摩洛哥境內恐怕還有更多尚未被發現的罹難者。

▲北非西班牙飛地休達湧入大量來自摩洛哥的非法移民。（圖／路透）



根據西班牙內政部統計，自昨日上午起大約有5萬人強行越境；而休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）則評估，過去48小時內的闖關總數可能飆破6萬大關。所幸截至台灣時間1日凌晨零時，已經有大約4萬8300人陸續退回摩洛哥。

鎮暴警察放催淚瓦斯 邊境淪火海殘骸

為了嚇阻後續的闖關人潮，摩洛哥安全部隊在過境點強勢介入，不僅出動水砲車，更動用警棍與催淚瓦斯驅散大批群眾。據《路透社》直擊，邊界沿線除了聚集大批鎮暴警察，衝突現場甚至留下1輛遊覽車與7輛汽車被大火焚毀後的焦黑殘骸，氣氛相當緊張。

而在圍欄的另一頭，西班牙軍方也派出裝甲車沿著邊界線來回戒備。數十名未能成功翻越的移民，只能無奈地站在摩洛哥一側的山坡上望洋興嘆；同時，數百名已經抵達休達的闖關者，正順著邊境關卡及圍欄被破壞的缺口，黯然踏上回鄉之路。

▲北非西班牙飛地休達湧入大量來自摩洛哥的非法移民。（圖／路透）



歐洲夢碎 移民嘆：沒東西吃還被打

「老實說，我甚至不知道自己為什麼要來，現在我要回去了。」一名來自摩洛哥丹吉爾（Tangier）的男子絕望地透露，自己從昨天中午開始就滴水未進，雖然身上還有點積蓄，但直言這一切實在不值得。

另一名來自摩洛哥港市拉拉赫（Larache）的20歲美髮師艾曼（Ayman）更心碎表示，他拚了命在海中游了5個小時才踏上休達的土地，結果卻發現當地根本沒有任何食物可以充飢，甚至還遭到西班牙軍隊的粗暴驅趕。

難民危機引爆歐盟內鬨 義大利怒停免簽

休達與麥里亞（Melilla）作為歐盟唯二與非洲大陸相連的陸地邊界，長年來一直是偷渡客眼中的跳板，但此次爆發的闖關規模堪稱史上之最。這場突如其來的難民危機更挑起了歐洲各國的敏感神經，多名歐盟領袖紛紛施壓，要求馬德里當局盡速穩住陣腳。

面對龐大壓力，義大利更開出第一槍，宣布暫時停止與西班牙之間的「歐盟申根免簽協定」，嚴格限制兩國間搭乘飛機與船舶的旅客往來；對此，西班牙當局則強烈抨擊義大利的舉動已經違反了歐盟條約的規範，雙方隔空交火，讓這場邊境危機意外衍生成歐盟內部的政治角力。