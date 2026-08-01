退休賣透天厝搬進大樓　日夫妻半年後悔「最難適應空間」

記者黃翊婷／綜合報導

日本一對夫妻考量到上了年紀住透天厝不方便，於是賣房改搬到公寓大樓居住，當時兩人都以為「這個決定做對了」，沒想到僅僅住了半年就開始感到後悔，關鍵原因是「難以適應空間變小了」。

▲和夫與典子賣掉透天厝，搬進公寓大樓居住，反而更加想念以前的生活。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的和夫與同齡妻子典子（均為化名）退休後，原本住在一棟30多年前購入的透天厝，從家裡走到車站需要25分鐘，年輕時雖然沒有感覺不便，但隨著年紀增長，夫妻倆發現清掃二樓房間、庭院以及修繕外牆等事情，已經逐漸變成負擔。

由於子女已經獨立離家，透天厝的房貸也還清了，夫妻倆經過考量，決定賣房搬到距離車站僅5分鐘的公寓大樓居住。夫妻倆表示，該棟透天厝以4800萬日圓（大約新台幣985萬元）售出，比當初購入的價格更高，新住處的費用則是5200萬日圓（大約新台幣1067萬元），不過，兩人除了每個月26萬日圓（大約新台幣5.3萬元）的年金收入，還有3800萬日圓（大約新台幣779萬元）的資產，經濟上並無困難。

剛搬家時，夫妻倆都覺得「這個決定做對了」，但僅僅住了半年，妻子典子就開始時常提起以前的房子。典子直言，雖然新住處生活便利性高，但始終無法真正安心，最難適應的其實是空間變小了，不僅收納空間縮水，連生活空間也被壓縮，夫妻倆幾乎都待在同一個空間裡，難以保有各自的生活節奏，生活摩擦反而變多。

除了生活空間改變之外，人際關係也發生變化。夫妻倆表示，住在透天厝時，經常可以在門口和鄰居聊天，但搬到新住處後，就很難再有碰面的機會。和夫表示，新住處確實對採買生活物品、看病更方便，也不必再煩惱高齡駕駛的問題，不過，這件事情也讓他和妻子意識到，原來生活變方便，不等於「人生就會感到滿足」。

夫妻倆建議，高齡族群換屋時，除了考量便利性，最好也要先想清楚「自己最不想失去的是什麼」，否則就算新家再好，搬家後恐怕也還是會感到失落。