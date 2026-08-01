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川普：美國將猛烈攻擊伊朗　目標贏得戰爭

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）表示，美軍將持續對伊朗發動猛烈攻擊，直到德黑蘭無法繼續承受。他強調，美國的目標就是贏得戰事，並阻止伊朗取得核武。

川普出席會議時向媒體表示，美軍目前在戰事中進展順利，已盡可能保持克制，但伊朗的軍事力量正遭受毀滅性打擊。川普強調美國只想贏，並重申不會允許伊朗擁有核武，接下來仍將對伊朗展開強力攻擊，直到對方承認已無法承受。

反駁伊朗具抵抗力說法
對於外界認為伊朗仍具備強大抵抗能力，川普予以駁斥。他表示伊朗目前的處境相當不利，並指責德黑蘭在雙方接觸過程中缺乏誠信。川普還將這場戰事與美國過去在越南及阿富汗的戰爭相比，指出美國介入對伊朗戰事僅約五個月，便已大幅摧毀伊朗的軍事能力。

談判方面，川普坦言自己正逐漸失去對伊朗的信任，原因是德黑蘭多次未能誠實履行協商承諾。川普透露美伊原本正在談判，他當時正等待美國特使魏科夫（Steven Charles Witkoff）回報進展，卻先接到國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）通知，得知伊朗向美軍位於約旦的一座基地發射五枚飛彈。

美伊戰事局勢陷入僵局
川普表示，目前參與對伊朗談判的美方官員包括魏科夫、顧問庫許納（Jared Kushner）、副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）。他強調，美國已派出優秀的談判團隊，但能否延續外交接觸，仍取決於伊朗接下來的行動。

美國近幾週接連空襲伊朗境內多處目標，華府稱相關軍事行動是為了回應伊朗攻擊荷姆茲海峽商船。德黑蘭則反擊美國位於多個波斯灣國家的軍事設施，包括一座美軍位於約旦的基地。美伊今年6月曾在巴基斯坦斡旋下簽署框架協議，希望結束自2月爆發的戰爭，並為長期和平協議奠定基礎。然而，雙方近期再次相互發動攻擊，使原本脆弱的停戰與談判進程面臨更大變數。

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