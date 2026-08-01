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「世界最美女孩」長大了！20歲現況曝光　狂吸487萬粉

▲世界最美麗女孩現況曝光。（圖／翻攝自Kristina Pimenova IG）

▲當年9歲的「世界最美麗女孩」（左）如今已20歲，五官依舊精緻亮眼（右）。（圖／翻攝自Kristina Pimenova IG，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

俄羅斯模特兒克里斯蒂娜皮梅諾娃（Kristina Pimenova）9歲時憑藉空靈氣質與亮眼外貌，被譽為「世界上最美麗的女孩」，卻也因年紀尚小便登上時尚舞台，捲入「兒童性感化」爭議。如今20歲的她接受日本版《Harper's BAZAAR》8月號專訪，深入談及年少爆紅所承受的輿論壓力，以及母親對她成長與職涯選擇的影響。

童年照片引爆關注　國際品牌邀約接踵而來

克里斯蒂娜的母親格利克里亞過去將女兒的照片上傳至社群平台，意外讓她迅速走紅，隨後陸續獲得Dolce & Gabbana、Giorgio Armani及Burberry等國際時尚品牌邀約。然而，一張她身穿T恤、短褲打羽毛球的照片，經西方媒體報導後引發大量負面評論，部分時尚作品也因表情被指過於挑釁，使她多次陷入將幼童「性感化」的爭議。

▲世界最美麗女孩現況曝光。（圖／翻攝自Kristina Pimenova IG）

▲儘管童年就已成名，克里斯蒂娜私下仍相當低調。

爆紅伴隨輿論壓力　母親一路陪伴支持

面對外界對童星與未成年模特兒的高度關注，克里斯蒂娜坦言，年少成名並非只有掌聲，也伴隨許多難以理解的批評與質疑。所幸母親始終陪伴在側，協助她面對工作與輿論壓力，也讓她能在成長過程中逐步釐清自己真正想走的方向，而非一味迎合外界期待。

坦言童年工作像遊戲　當時不懂模特兒意義

回顧年幼入行的經歷，克里斯蒂娜表示，小時候從事模特兒工作對她而言相當自然，起初只是抱著嘗試的心態，甚至不清楚模特兒真正的工作內容。她坦言，當時拍攝的感覺更像是在玩遊戲，直到年齡漸長後，才逐漸理解外界關注與輿論帶來的壓力。

▲世界最美麗女孩現況曝光。（圖／翻攝自Kristina Pimenova IG）

▲克里斯蒂娜目前正在專業戲劇學院進修。

17歲試鏡愛上表演　赴專業戲劇學院深造

克里斯蒂娜在17歲參加一次試鏡後，開始對表演產生濃厚興趣，並被「能夠暫時成為任何想成為的人」的體驗深深吸引。曾參演《俄羅斯新娘》（The Russian Bride）及《創造者：過去》（Creators: The Past）等電影的她，目前正在專業戲劇學院進修。如今的克里斯蒂娜依舊保有精緻五官與清新氣質，私下在校園中多以淡妝或素顏示人，未來跨足戲劇圈的發展也備受粉絲期待。

▲世界最美麗女孩現況曝光。（圖／翻攝自Kristina Pimenova IG）

▲儘管作風低調，克里斯蒂娜在社群平台上仍具有高度人氣。

校園生活低調樸實　粉絲期待戲劇新發展

雖然自幼就是鎂光燈焦點，克里斯蒂娜如今的生活重心已逐漸回歸校園。她透露，除了工作需要會化上較濃的妝容外，平時上課幾乎都以淡妝甚至素顏示人，希望能以最自然的狀態享受學生生活。儘管作風低調，她在社群平台上仍具有高度人氣，臉書擁有多達487萬名追蹤者，IG也有229.3萬粉絲。從童年時期的國際超模新星，到如今朝演員之路穩步邁進，克里斯蒂娜也以全新身分迎接20歲的人生階段，未來在戲劇圈的表現備受外界關注。

▼克里斯蒂娜未來在戲劇圈的表現備受外界關注。

▲世界最美麗女孩現況曝光。（圖／翻攝自Kristina Pimenova IG）

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