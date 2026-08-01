川普喊太可怕了「記住這畫面！」　警告：3年後美國恐變這樣

▲超過5萬非法移民越過邊境進入西班牙飛地休達。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天談及西班牙北非飛地休達（Ceuta）的移民危機時表示，當地情況「非常可怕」，並警告若未來由民主黨重新執政，美國恐怕也會面臨類似局面。他還喊話支持者，要「記住這個畫面」，稱若「錯誤的一方」贏得選舉，3年後美國可能變成同樣的情況。

川普喊話支持者：記住這個畫面

根據福斯新聞（Fox News）報導，川普表示：「太可怕了，記住這個畫面。3年後，如果錯誤的一方上台，那就是我們的處境。」他隨後又批評民主黨，直言若民主黨執政，美國人民「將不會有好日子過」。

▲川普以西班牙北非飛地休達的移民危機作例子，警告美國可能步上後塵。（圖／路透）



近期，大批非法移民自摩洛哥湧向西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta），引發歐洲各國高度關注。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）宣布，將啟動「快速干預邊境部隊」，加強邊境管制，以因應持續升高的移民壓力。

休達位於非洲北岸，雖然面積僅約19平方公里、人口約8萬3000人，但屬於西班牙領土，並與摩洛哥接壤，因此長期成為非法移民試圖進入歐洲的重要入口。由於多數抵達休達的人並非打算留在當地，而是希望進一步前往歐洲其他國家，也讓鄰近國家對後續移民潮深感憂慮。

非法移民闖休達 24小時近5萬人跨邊界



外媒報導指出，自前天起，非法進入休達的人數突然暴增，短時間內已有數千人經由海路抵達，其中大多是摩洛哥籍的年輕男性與青少年。

許多人僅穿著內褲或泳衣，靠著游泳或使用泳圈穿越分隔摩洛哥費尼迪克（Fnideq）與休達之間的海堤，上岸後一路跑向市區，並高喊「西班牙萬歲」。

西班牙內政部長格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）與總理桑傑士（Pedro Sanchez）視察休達時表示，這波移民潮已造成至少18人溺斃，估計24小時內近5萬人跨越邊界，創下自2021年5月以來休達最大規模移民潮。

川普正是引用這波休達移民潮的畫面作為例子，強調若美國未來無法有效控管邊境，恐怕也會面臨相同的移民危機。