逃出又折返！「有人叫我回去放錢進保險箱」AEON女員工最後一句話

▲熊本縣嘉島町的大型商場「AEON MALL熊本」因強烈爆炸而嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

熊本強震救災進入第4天，AEON Mall熊本店在地震後發生爆炸事故，已造成7人死亡。有罹難者家屬受訪透露，22歲女店員原本已成功逃到戶外，卻因「被告知要把錢放進保險箱」，又折返店內，最終不幸遇難。母親悲痛表示，希望公司能出面說明事發經過，「把真相說清楚」。

根據日本《RKK熊本放送》報導，截至目前，AEON Mall熊本店爆炸事故已確認7人罹難，其中3人為服飾集團Onward Holdings（オンワードホールディングス）員工；另外4人中，包括一名22歲、在館內其他店舖工作的女店員。

女店員的母親受訪時，手緊握拳強忍悲痛說，地震發生後，女兒曾傳訊息報平安，但之後訊息便遲遲沒有已讀。她原本相信女兒只是在安全的地方避難，「我以為她只是受了傷，應該還活著」，沒想到最後卻收到噩耗。

母親透露，女兒其實在地震後曾一度成功逃出建築物，並在戶外巧遇親戚。當時女兒表示「我還得回去一趟」，親戚立即勸阻，但女兒回應，「有人叫我把錢放進保險箱，所以我得回去。」說完便與同事再次進入建築物，不久後現場即發生爆炸。

母親認為，女兒當時應是依照店方指示，與另一名同事返回店內，準備將營業收入放進保險箱，未料因此喪命。她痛心表示，「只是為了入帳、為了那些錢……我希望公司能把真相清楚說出來。」

對於家屬的說法，女店員所屬店舖公司向《RKK熊本放送》回應，目前「婉拒受訪」，並未進一步說明。