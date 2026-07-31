快訊／另一AEON也出事！蔦屋書店失聯男遭壓「僅雙腳露出」

▲「AEON MALL熊本」因強烈爆炸而嚴重受損，另一間熊本縣的AEON也傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

「永旺（AEON）夢樂城熊本店」因強震重創，造成7死5傷。同樣位在熊本縣的另一間「永旺（AEON）夢樂城宇城店」也滿目瘡痍，玻璃碎裂、內部一片狼藉，甚至有牆體坍塌。今天（31日）下午，一名80多歲男子被發現受困於AEON宇城店內的蔦屋書店，遭倒塌牆體壓住，救出時已失去生命跡象。

根據熊本放送（RKK）報導，這名失聯老翁受困瓦礫堆下，今日下午6時左右（當地時間）被消防人員尋獲，當時僅雙腳露在外，救出時已呈現心肺功能停止（CPA）狀態。

報導指出，消防人員是在商場內一張沙發附近發現男子。消防單位表示，當時是AEON員工先發現「只看得到一雙腳」，隨即報案請求救援。

警方表示，男子在地震發生後便與家人失去聯繫，家屬已向警方通報失蹤。AEON夢樂城宇城店自地震發生後即暫停營業，目前事故原因及詳細經過仍待進一步調查。

▼日本網友指出永旺（AEON）夢樂城宇城店也滿目瘡痍，玻璃破碎，內部一片狼藉。

