22歲女網紅全裸逛莫斯科吸2100萬人看！　下場曝光

▲22歲女全裸走上莫斯科街頭，還進商店、咖啡廳，全程直播。（圖／翻攝自instagram／bragina_anastasiaa1）



記者董美琪／綜合報導

22歲俄羅斯女網紅布拉吉娜（Anastasia Bragina）日前在莫斯科街頭做出驚人舉動，她全身僅佩戴一條項鍊，赤裸走上街頭，還走進商店、咖啡廳購物，並全程直播、拍攝影片。她宣稱這是為了完成自己的「靈魂使命」，也是突破內心恐懼的自我挑戰，但事件曝光後引發俄羅斯社會譁然，不僅遭官方痛批，警方也介入調查，最終她因擾亂公共秩序被拘留14天。

根據 《太陽報》（The Sun） 等外媒報導，曾參加真人實境節目的布拉吉娜近年活躍於社群平台。她日前突然開啟直播，只見她全身一絲不掛走在莫斯科街頭，之後還若無其事地進入商店及咖啡館消費，整個過程都透過鏡頭記錄下來。她事後表示，直播已累積約2100萬次觀看。

布拉吉娜解釋，裸體上街並非一時衝動，而是她長期自我探索的一部分。她坦言，自己一直害怕在現實生活中赤裸面對他人，因此希望透過最直接的方式跨越心理障礙。她向粉絲表示，「宇宙正引導我走向這條善意且具有建設性的道路，這也是我的靈魂使命，讓我得以打破所有限制。」

她還透露，某天躺在床上時，腦中突然浮現「裸體去商店」的念頭，最後決定付諸行動。她形容，真正執行時並沒有想像中的恐懼，反而感到十分平靜，認為自己完成了一堂遲早必須面對的人生課題。

不過，這番說法並未獲得外界認同。俄羅斯安全網路聯盟主管、同時也是網路監管人士的米祖琳娜（Ekaterina Mizulina）公開抨擊，布拉吉娜策畫裸體走上莫斯科街頭，還將影片發布到網路，直言她「顯然已經徹底失去理智」。

▼圖為俄羅斯網路審查官米祖琳娜（Ekaterina Mizulina）。



Ekaterina Mizulina, censora de Internet en Rusia, es la nueva novia de Putin | El Estímulo https://t.co/kcGkXnyreh — El Estímulo (@elestimulo) December 25, 2025

米祖琳娜指出，警方除已對布拉吉娜開罰4000盧布（約新台幣1600元）外，也正進一步調查她是否涉嫌在社群平台散布色情內容，以及向未成年人傳播帶有性暗示的不當資訊。

她更指控，布拉吉娜長期以裸體形象經營社群，還曾與未成年粉絲討論私密話題，甚至提供不當建議，形容她是「公開腐化兒童的垃圾網紅」。米祖琳娜透露，目前已有兩名學生親自向她投訴，希望相關單位介入調查，而布拉吉娜最終也因擾亂公共秩序遭拘留14天。