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不只海上！美國以色列考慮實施「陸地封鎖」逼伊朗屈服

▲▼ 美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列正在討論對伊朗實施陸地封鎖的可能性，這項計畫可能需要施壓伊朗鄰國與區域夥伴，例如巴基斯坦或是伊拉克，要求收緊或甚至關閉邊境口岸，限制伊朗進出口貿易流動。

川普納坦雅胡密談　討論軍事非軍事雙手段

每日電訊報報導，這項提案是美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在研議的多項選項之一，目的是在數月空襲與長期軍事行動仍未能使伊朗政權屈服後，進一步加大對該政權的經濟壓力。封鎖港口或關鍵口岸可能會削弱伊朗重整軍備的能力。

美國總統與以色列總理本周在橢圓形辦公室（Oval Office）會面時，曾討論透過軍事與非軍事手段加大對伊朗的經濟壓力。以色列官員提到，「如果直接封鎖陸地會怎樣？假設伊朗無法運進任何東西，也無法運出任何東西，那會發生什麼事？」

不過退役三星中將麥克法蘭（Sean MacFarland）坦言，陸地封鎖幾乎不可能實現，如果剝奪伊朗的貿易能力，等於是在經濟上孤立他們，這是讓他們屈服的辦法，經濟手段是最簡單明瞭的方式，但必須包含軍事行動因素，「伊朗與許多國家有陸地邊界相連，而伊拉克與伊朗關係非常密切，這會讓阻斷任何支援管道變得非常困難」。

伊朗與7國接壤　美以需施壓鄰國

報導指出，伊朗與伊拉克、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼、亞美尼亞及亞塞拜然接壤，這意味著美以領導人需要說服這些國家配合，而其中許多國家並非盟友。華府可能會把巴基斯坦和伊拉克這兩個不被視為其區域密切盟友的國家，視為脆弱環節。

對伊朗的陸地封鎖可能針對重要邊境口岸，例如連接伊朗與土庫曼的因切赫博倫（Incheh Borun）和薩拉赫斯-薩拉赫斯（Sarakhs-Sarahs）。若伊朗七個鄰國之中有任何一國同意配合，都將面臨自身經濟後果，以及遭到伊朗報復性攻擊的風險。

川普尋求升級

知情人士透露，川普認為目前重新開放荷莫茲海峽的策略已經走到盡頭，正考慮各種升級選項，試圖迫使伊朗重回談判桌。陸地封鎖符合川普旨在癱瘓德黑蘭經濟的極限施壓策略。

不過報導也稱，以色列與美國提出這項計畫也可能只是煙霧彈，目的是轉移德黑蘭對其真正下一步行動的注意力。情報顯示，伊朗領導層目前意見分歧，一派非常擔憂經濟崩潰，另一派則認為戰爭必須持續下去。

與會人士形容，川普與納坦雅胡的會面氣氛正面融洽。以色列官員指出，兩人討論衝突下一步的3個選項，包括達成協議、持續海上封鎖、恢復軍事打擊。

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