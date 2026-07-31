小朋友「玩捉迷藏」驚見男屍！　泰男倒公寓樓梯間明顯死亡

▲小朋友玩躲貓貓時意外發現男屍。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國南部惹拉府（Yala）一群小朋友在當地一棟4層樓公寓玩捉迷藏時，意外撞見一具男屍，嚇得他們連忙通知大人。然而男子被發現時已經明顯死亡，警方獲報趕往現場後，確認死者為34歲住戶。

玩捉迷藏驚見大叔遺體！小朋友嚇壞通報鄰居

根據泰媒Amarin TV報導，事發於惹拉府勿洞縣（Betong）的一棟4層樓公寓，當時有一群小朋友在公寓內玩捉迷藏，沒想到在通往頂樓的樓梯間發現一名男子倒臥在地。孩子們嚇得立刻通報死者的朋友，死者友人上樓查看後，試圖急救，但發現男子已經氣絕身亡，隨後報警處理。

警方、醫護人員及救援隊30日晚間8時30分獲報趕往現場，並在樓梯間發現身穿灰色T恤與藍色牛仔褲的男子，經確認為34歲男住戶納塔沃（Natthaworn）。

曾兩度尋短獲救！妹妹慟訴：他長期身心壓力大

死者的妹妹事後受訪時悲痛表示，哥哥過去住在舊家時就曾兩度試圖尋短，當時都被家人及時阻止並救回。她原以為哥哥搬到這裡生活後狀況會好轉，沒想到依然發生了這起悲劇。

妹妹補充說明，哥哥平時鮮少透露個人生活細節，但她知道哥哥一直以來都面臨著極大的身心壓力，且本身患有慢性疾病。由於兩人平時分開居住，因此她並不清楚哥哥近期的具體困境。

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