快訊／高市早苗再發文「感謝名單提台灣」！

記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗31日下午再度發文感謝多個國家與地區的支援與幫助，然而相較於30日感謝各國領袖的貼文中因未提及台灣總統賴清德而引發討論，此次感謝名單中則出現台灣的名字。

日本熊本縣28日發生規模7.1地震，強烈震度造成嚴重災情，引發國際社會高度關切。對此，日本首相高市早苗於31日再度於官方社群平台發文，向全球超過50個國家、地區以及國際組織表達深切謝意，感謝國際社會在第一時間伸出援手並傳達溫暖的慰問，其中台灣亦被列入感謝名單之中。

▲高市早苗再度發文感謝各界對熊本地震的支援。（圖／達志影像／美聯社）



高市首相發文表達深切感謝！慰問與具體支援源源不絕

日本首相高市早苗在聲明中表示，「針對令和8年熊本地震，截至今日為止，我們收到了來自許多國家、地區及國際組織的溫暖慰問訊息與具體的支援提議，我在此再次表達最深切的感謝。」

她同時強調，隨著熊本地震的災情傳出，國際社會陸續表達關切並提供救援資源，日本政府將持續與國際社會保持溝通，並全力投入災區的救災與復原工作。

台灣、美、韓等全球逾50國列名！國際組織亦伸出援手

▲感謝名單中出現台灣。（圖／翻攝自X）



高市在發文中特別逐一列出提供援助與慰問的國家、地區及國際機構名單，包含台灣、美國、南韓、中國、澳洲、加拿大、英國、法國、德國、烏克蘭等超過50個國家與地區。

此外，包含東南亞國家協會（ASEAN）事務局、中美洲統合體（SICA）、歐盟（EU）、國際勞工組織（ILO）、聯合國（UN）、聯合國開發計畫署（UNDP）及聯合國大學（UNU）等國際組織，亦均在本次高市首相表達感謝的名單之列。