美警「假扮灌木叢」躲路邊！蹲6小時狂開74張罰單　爆笑畫面曝

▲美國一名假扮成灌木叢躲在路邊執法。（圖／杜內倫警察局）



記者王佩翊／編譯

為了揪出開車玩手機的「低頭族」，美國紐澤西州警方祭出新招，竟派警察打扮成「灌木叢」，隱身在繁忙的路邊進行秘密執法，短短6小時內就開出74張駕駛中使用手機的罰單，而這個特殊的執法妙招也在網路引發熱烈討論。

「會走路的灌木」拿望遠鏡狙擊！6小時狂抓74名低頭族

根據《紐約郵報》報導，紐澤西州米德爾塞克斯郡（Middlesex County）的杜內倫（Dunellen）警察局29日執行了一項針對「分心駕駛（Distracted Driving）」的秘密執法行動。

為了不被駕駛提前發現，警方派出了一名身穿「雜草服」的警員，並讓他偽裝成「一棵灌木」。該名警察躲在路邊，手持望遠鏡精準搜尋並鎖定車內正在滑手機的駕駛，隨後通報前方同仁攔截開罰。

杜內倫警察局在官方社群平台上貼出照片並幽默表示，「我們的『灌木』今天非常忙碌！在短短6小時的執法時間內，我們向因使用手機而分心的駕駛開出了多達74張罰單。」

初犯最高罰400美元！警方呼籲：訊息可以等、命只有一條

根據紐澤西州法律規定，駕駛在行車過程中嚴禁使用手持手機或任何通訊設備，初犯者將被處以200美元至400美元（約新台幣6500元至1.3萬元）的罰款。

杜內倫警察局也藉此機會向廣大駕駛發出警告，「簡訊或通知可以等一下再看！請把你的眼睛放在道路上，而不是螢幕上！」