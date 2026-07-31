跟男友在鐵軌旁大吵！　泰女「沒聽到鳴笛聲」被火車撞上　

▲女子聲稱沒聽到鳴笛聲，但男友卻指控，她蓄意衝向鐵軌。（圖／翻攝自ThaiRath）



記者王佩翊／編譯

泰國一對情侶日前在鐵路旁發生激烈爭執，女方過程中一時激動，失去平衡，隨即竟遭一列高速駛過的火車猛烈撞擊，所幸女子命大僅受輕傷。然而兩人的危險行為也引發網友批評。

爭吵分神沒聽到鳴笛！女子稱「失足跌倒」遭火車撞飛

根據ThaiRath報導，這起事件於30日曝光，但具體發生的時間與地點並未公開。受害女子在事故中左臂與肩膀受傷，所幸傷勢並不嚴重，事後仍能清晰地與記者講述過程。

女子表示，事發當時她與男友正站在鐵路旁大聲爭吵，由於她全身心都投入在爭執中，完全沒有注意到火車逼近與鳴笛聲，隨後因「一時失足」不慎滑倒，當場遭高速通過的火車擦撞飛出。

男友供詞大翻盤！爆料女方喊「要讓火車撞」 想救已來不及

她的男友卻表示，兩人當時是坐在鐵路旁吵架，過程中女友情緒失控，隨後放話威脅要「走到鐵軌上等火車來撞」。

男子指出，起初他以為女友只是在說氣話，便任由她起身走開。直到他聽到火車逼近並響起急促的警告鳴笛聲，才驚覺大事不妙，立刻衝上前試圖將女友拉回安全區域，但可惜為時已晚，只能眼睜睜看著女友遭火車撞上。

事件引爆網怒！網掀兩派論戰痛批「太魯莽」

報導指出，目前尚不清楚這對情侶爭吵的確切原因，女子後續的傷勢狀況亦未進一步更新。然而這起事故已在泰國社群平台上引發熱烈討論，不少網友直呼女子能活下來簡直是奇蹟，但也有大量網友嚴厲批評這對情侶在鐵路旁大吵的行為極度魯莽且危險。

部分網友根據男友的說法對該名女子發動批評，不過由於事故的詳細經過與事實真相尚未獲得證實，確切肇因仍有待調查釐清。

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