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大馬機師吸毒開飛機！走私7萬顆搖頭丸飛印尼　恐面臨死刑

▲▼ 馬來西亞航空,馬航。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為馬來西亞航空飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名39歲機師在吸食毒品的狀態下執飛客機前往印尼，還被查獲行李藏有超過7萬顆搖頭丸，遭到逮捕。根據印尼法律，這名機師可能面臨死刑或無期徒刑。

機師吸毒開飛機　行李藏7萬顆搖頭丸

法新社報導，這名39歲機師29日從馬來西亞吉隆坡駕駛客機，前往印尼雅加達蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），在抵達之後遭海關攔查。海關人員在這名機師的大行李箱查獲14包、共計超過7萬顆搖頭丸，手提行李則有4公克甲基安非他命。

機場海關辦公室官員亨基表示，此人尿液檢測結果對甲基安非他命、搖頭丸及古柯鹼均呈陽性反應，「令我們所有人擔憂的是，此人的職業是機師，而他剛駕駛這架從吉隆坡飛抵印尼的飛機」。

第3次走私　只為拿39.5萬酬勞

這名機師向調查人員供稱，這已是他第3次企圖走私毒品，其中2次走私到印尼；此人還說，只要順利把這批毒品送到雅加達，就能獲得約5萬令吉（約新台幣39.5萬元）的報酬。警方懷疑此人隸屬於國際販毒集團，目前已依走私罪名將其起訴。

相關單位並未揭露此人所屬的航空公司，但依照航班編號，這架客機為馬來西亞航空公司航班。

針對這起事件，馬來西亞航空發布聲明表示正進行內部調查，「馬來西亞航空將依循所有適用法律與規範，全力配合相關主管機關的調查」。

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