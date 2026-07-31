外媒封超級颱風！日本估白海豚8/5抵日本海域　可能接近沖繩

▲白海豚是今年繼辛樂克、米克拉與巴威之後的第4個超級颱風。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

西北太平洋迎來今年第4個超級颱風「白海豚」（Dolphin），正持續增強朝亞洲逼近。日媒指出，白海豚颱風預計8月5日來到日本以南海域，若維持目前預測路徑，下周可能接近沖繩。

越南快訊、福斯天氣報導，白海豚是今年繼辛樂克（Sinlaku）、米克拉（Mekkhala）與巴威（Bavi）之後的第4個超級颱風，威力相當於5級颶風，正在威克島附近。本周早些時候，白海豚在水溫接近攝氏32度的海面上迅速增強。

另據長野放送，根據日本氣象廳資料，截至31日中午，白海豚颱風正以每小時約20公里的速度朝西北西方向移動，中心氣壓為910百帕，中心附近最大風速為每秒55公尺，最大瞬間風速達每秒80公尺，預估8月1日凌晨0時抵達南鳥島近海，並在8月5日上午9時到達日本以南海域。

HBC北海道放送則指出，預計白海豚4日上午9時左右將進入小笠原群島附近海域，若維持目前的預測路徑，下周不排除有接近沖繩等地區的可能。

越南中央水文氣象預報中心預估，白海豚未來1至3天將以每小時約20公里速度朝西北西方向移動，隨後轉向西行，朝中國福建、浙江沿海方向前進，且自8月5日左右起逼近台灣以北海域時將牽引西南季風，為南海帶來強風巨浪，根據目前模型數據，白海豚沒有進入南海的跡象。