稱美軍炸死一家人！　伊朗報復攻擊科威特美國空軍基地

▲伊朗發射無人機。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗軍方31日聲稱對科威特美國空軍基地發動無人機攻擊，目標鎖定基地內的機庫、衛星通訊系統及裝備倉庫，作為美方近期攻擊伊朗的回應，其中包括對葛希姆島（Qeshm Island）一處民宅的襲擊。

半島電視台引述伊朗媒體報導，伊朗攻擊的是科威特境內的艾哈邁德賈比爾空軍基地（Ahmad Al-Jaber），稱這座基地是美軍在該區域進行空中偵察與作戰支援的重要樞紐。就在稍早，伊朗媒體Press TV在社群平台X發布一段25秒影片，可見伊朗無人機發射升空。

???? Iranian Army announced that, as part of the 27th phase of Operation Sa'eqeh (Thunderbolt), its suicide drones struck fighter jet shelters, satellite communication systems, and equipment depots at Kuwait's Ahmad al-Jaber Air Base several hours ago. pic.twitter.com/d6mNbcLW92 — Press TV ???? (@PressTV) July 31, 2026

衛報指出，伊朗媒體30日稱，美軍攻擊伊朗葛希姆島一棟住宅建築，造成一對夫婦及其子女死亡，另有2名孩童在此次攻擊中受傷送醫。對此，美軍並未給予回應，但在這之前曾表示對伊朗發動大規模攻擊。

葛希姆島的位置就在荷莫茲海峽西側入口處，是伊朗攻擊快艇、無人機、水雷等用於干擾荷莫茲海峽航運物資的存放基地，經常遭受美軍襲擊。