15歲少年街頭「亂槍滅口」殺錯人！　法官重判100年

▲15歲的拉里（左）與19歲同夥薩繆爾斯（右）分別被判處100年與125年有期徒刑。（圖／翻攝自Madison County District Attorney`s Office）



記者張方瑀／綜合報導

美國印第安納州一名15歲少年因參與2025年一場黑幫槍擊案，導致1名無辜女子慘死、2人受傷，於本周遭法官重判100年有期徒刑。檢方指出，這起事件起因於幫派份子企圖暗殺另一起凶殺案的證人，卻在混亂中搞砸行動「殺錯人」，導致無辜民眾喪命。

滅口行動搞砸 無辜女慘死

根據abc報導，檢方說法指出，這起案件發生在2025年2月2日，印第安納波里斯（Indianapolis）郊區安德森市（Anderson）的「桑尼雷伊夜店」（Sonny Ray's nightclub）外爆發槍戰。

這起槍擊與2023年的一場武裝搶劫未遂案有關，當時15歲的克雷格（Jullian Craig）慘遭殺害。而這起夜店槍擊案，正是「米奇眼鏡蛇國度」（Mickey Cobra Nation）黑幫成員為了替同夥出頭，企圖暗殺克雷格命案的證人。

沒想到暗殺行動搞砸，不僅沒有殺到目標，反而誤殺了根本不是目標的26歲女子斯溫（Dayla Swain）。此外，槍戰還造成另一名女子中彈受傷，還有一名女子被逃離現場的車輛撞傷。

幫派身分罪加一等 涉案同夥全遭重判

涉案的15歲少年拉里（Jo'Majze Larry）與19歲同夥薩繆爾斯（Rashawn Samuels）共同受審，兩人在6月30日被陪審團定罪，罪名包含謀殺、殺人未遂以及共謀殺人，兩人也坦承了參與犯罪組織的加重指控。

麥迪遜郡巡迴法院法官哈佩（David Happe）於29日針對謀殺斯溫的部分，判處拉里50年徒刑，並因幫派犯罪加重指控，再多判50年，總計100年有期徒刑。薩繆爾斯則在30日的聽證會上，同樣因謀殺與犯罪組織加重指控，被判處總計125年的刑期。

檢察官在聲明中強調，「印第安納州的法律認定，犯罪組織會對公共安全造成更大的威脅，因為他們會協調犯罪活動、招募他人參與犯罪，而且常常為了經濟利益或達成組織目標而犯法。」

檢方也指出，另一名19歲共犯克雷弗（Kyree Craver）已在今年稍早的另一場審判中被定罪，並於7月9日遭判處90年徒刑。第四名被告則預計於今年稍晚受審。

少年犯關滿20年可提審查

儘管面臨百年刑期，但檢方表示，由於拉里在犯下謀殺案時還未滿18歲，根據印第安納州法律，他只要服刑滿20年，就不需要經過檢察官同意，能夠主動尋求針對他的刑期進行司法審查。