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熊本AEON「2員工慘死休息室」　回去拿東西遇爆炸！崩塌瞬間畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生規模7.1強震後，嘉島町大型購物中心「AEON MALL熊本」（永旺夢樂城熊本）隨後發生大規模爆炸，導致多人死亡。救難人員30日再度於瓦礫堆下尋獲2名員工遺體，至今累計7死。參與現場搜救的災害派遣醫療團隊（DMAT）醫師透露，事發時2樓地板直接重壓崩落至1樓員工休息室；而當時在現場的民眾也出面還原行車紀錄器拍下的驚悚爆發瞬間，直呼「以為要死在裡面了」。

回休息室拿東西遭埋！2樓地板崩落重壓 DMAT醫師揭搜救細節

根據《熊本放送》報導，參與現場搜救的九州大學醫院DMAT醫師松永俊太郎30日證實，搜救隊30日早上在館內1樓的員工休息室瓦礫堆正下方，尋獲並確認2名員工不幸罹難。

松永醫師指出，爆炸導致購物中心2樓的地板大幅度崩落坍塌，直接重壓至1樓的員工休息室。他表示，「根據其他員工的證詞，當時在順利引導所有顧客撤離後，有部分員工為了拿取個人物品而返回1樓休息室。我們根據這項情報鎖定目標開挖，最終不幸證實了這個悲劇。」

隨著AEON Mall熊本的搜救告一段落，DMAT表示，未來將把救護資源與力量轉移至受災最為嚴重的八代市，與保健所合作確保避難所與高齡者設施的衛生與安全。

「以為會死在裡面！」媽媽抱3歲兒遇強震 逃至停車場直擊驚天爆發

一位住在宇城市、事發時帶著3歲兒子在購物中心2樓玩具專區玩耍的30多歲女性，日前接受《朝日新聞》採訪時心有餘悸地還原避難過程。她回憶，地震發生時周圍巨響蓋過了緊急地震速報，她只能緊緊抱住兒子與身旁嚇壞的陌生男童，「當時真的以為自己會死在這裡。」

隨後她順著館內廣播引導，抱著孩子從停止運作的手扶梯逃往室外停車場。就在她將車子開到遠離外牆的空曠處時，車後突然傳來巨響，空氣中瞬間瀰漫著濃烈的白色灰塵。

女子的車後行車紀錄器完整記錄下了爆炸瞬間，強烈的爆風伴隨著濃濃白煙噴湧而出，大量的建築材料碎片四處飛散，甚至連周圍的電線都被當場炸斷。她目擊許多民眾倉皇奔逃，甚至有人「整個人被灰塵染成全白」。

該名女性聲音哽咽地表示，「當時真的完全沒想到會發生爆炸，非常感謝第一時間引導我們避難的工作人員，對於不幸罹難的人感到無比痛心與遺憾。」

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