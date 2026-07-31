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美祕密武器「眾神之錘」海上首測！　誘導敵方飛彈偏離目標

▲▼ 。（圖／翻攝自X@US_SpaceCom）

▲美國陸軍「眾神之錘」祕密武器今年7月首次在海上測試 。（圖／翻攝自X@US_SpaceCom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國陸軍近期公開「眾神之錘」（Hammer of the Gods）尖端武器干擾系統，能阻斷敵方精準導引武器的導航訊號，讓長程砲彈與巡弋飛彈偏離目標，使敵方武器陷入盲飛狀態，同時確保美軍在訊號受阻的作戰環境中仍可維持通訊。

紐約郵報報導，美國陸軍先前已對陸基版本進行2年測試，並於今年7月在美國西海岸首次公開並測試其海基版本。這款可攜式電子系統能夠誘騙敵方精準導引彈藥偏離目標，可在美軍艦艇上隱密部署，干擾長程火砲、導引飛彈與巡弋飛彈的導引系統，大幅降低其命中率。

其運作原理是干擾敵方精確制導武器所需的定位、導航與授時（PNT）訊號，一旦失去PNT資料，這些先進武器系統形同盲飛，將大幅提高脫靶與任務延遲的機率。這套系統同時建置通訊網路，確保在「眾神之錘」發送干擾訊號期間，或在訊號受阻的作戰環境中，友軍部隊仍能維持聯繫。

美國陸軍官員向福斯新聞表示，本月測試已證實這套系統能在真實海上環境中進行部署、操作與回收。

眾神之錘的測試是美國近幾個月展示先進軍事科技的最新案例。今年4月，在伊朗上空遭擊落的美國空軍軍官救援的戲劇性行動，便是靠中央情報局代號「幽靈低語」（Ghost Murmur）的祕密工具，這項工具能從遠距離偵測落難飛行員心跳，進而協助找到他的位置。

目前尚不清楚「幽靈低語」當時部署的實際距離為何，但威斯康辛大學麥迪遜分校物理學教授沃克（Thad Walker）表示，能在100公尺外測得心跳已是令人驚嘆的創舉。

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