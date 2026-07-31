獨漏賴清德！高市早苗X感謝名單「台灣被消失」 專家揭背後政治算計

記者黃楷元／台北報導

日本熊本發生重大震災，許多國家的援助與關切在第一時間湧入。日本首相高市早苗在社群平台 X（前身 Twitter）上發文，標註多國元首致謝。然而，其中卻「獨漏」台灣總統賴清德，引發爭議。但專家剖析，此舉應是國際政治博弈後的結果。

▲日本首相高市早苗民調支持率下降至上台以來新低，民眾普遍不滿《皇室典範》修正通過。（圖／達志影像／美聯社）



在震災發生後，台灣政府和民間均展現「台日友好」氣氛，不少人表達關心與支持，更有網友發起物資與金錢的捐助。總統賴清德也在地震發生後，立即以中、日雙語發文表達關切與援助意願。也因此，高市「獨漏賴清德」的感謝名單，引發台日兩地網友熱烈討論。不少日本網友甚至直接在貼文下，指責高市不該遺忘台灣。對此，政大國際事務學院日本研究學程教授李世暉分析，此舉應放在國際外交的大棋局中思考，背後極可能與即將到來的美中峰會有關。

李世暉教授指出，若從國際層面觀察，中國領導人習近平預計今年9月訪問美國與總統川普會面，美中兩國正處於重新設定互動模式、或尋求衝突降溫的前夕。美中的任何一項協議，都可能會對日本產生重大影響。在此敏感時機點，高市政權對台灣問題選擇「低調處理」，正是為了避免高調感謝台灣的支持，進而引發中國強烈反應，為即將到來的美中會談添增變數。

除了國際角力，這場震災也成為高市政權內政的「雙面刃」。李世暉分析，高市早苗這次在熊本震災發生後，第一時間即同意派遣自衛隊進入災區，救災反應速度明顯快於之前的能登半島地震，給予日本民眾耳目一新的形象。然而，後續救災物資準備不足、組合屋與臨時收容所分配等問題，依然成為輿論攻擊的焦點。高市能否藉由救災成果扭轉局勢，仍有待觀察。

▲政大國際事務學院日本研究學程教授 李世暉。（圖／記者黃楷元攝）

事實上，高市早苗內閣成立約九個月以來，支持度已大幅下滑約 20 至 25 個百分點。李世暉坦言，雖然蜜月期過後支持度下滑屬歷屆內閣常態，但高市內閣跌幅顯著，核心問題在於「經濟民生」與「皇室典範修正」兩大民怨。

日本民眾飽受通貨膨脹之苦，雖然政府提出調降食品消費稅（預計明年4月從8%降至1%），但距離實施仍有超過半年的空窗期，無法解決選民眼前的燃眉之急。

此外，高市內閣推動的皇室典範修正方向與主流民意脫節，即便是立場偏保守、傳統支持自民黨的《讀賣新聞》民調，也有高達七成受訪者表達不滿。

李世暉總結，這反映出高市內閣的兩大致命盲點：第一，「政策優先順位與選民認知不一致」，高市過度聚焦國防及保守派議題（如皇室典範），卻無法對民眾最關心的經濟問題及時提出有感政策；第二，「政策修正過程與社會溝通嚴重不足」，導致連傳統自民黨支持者也無法理解其施政邏輯，才讓支持度陷入一路走低的困境。