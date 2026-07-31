杜魯道、凱蒂佩芮度假親密互動曝光　「幫奶奶擦防曬」照片瘋傳

▲杜魯道替凱蒂佩芮的胸部擦防曬乳。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau），與美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）熱戀中，近日2人前往歐洲度假，杜魯道在大庭廣眾下幫凱蒂佩芮的「胸部」擦防曬，畫面曝光引發討論。

杜魯道、凱蒂佩芮2人去年10月首度以情侶公開亮相認愛，後來時常在公開場合被拍到放閃，根據太陽報報導，這回2人來到法國南部度假，2人在遊艇上的親密互動全被拍下。

▲凱蒂佩芮直接掀衣方便男友杜魯道幫塗抹防曬。（翻攝X）

可見凱蒂佩芮身穿淺藍色細肩帶連身裙，搭配高跟鞋，將頭髮梳成髮髻，搭配耳環與太陽眼鏡，夏日風十足，與身穿襯衫與長褲的杜魯道一同出遊約會。

▲杜魯道、凱蒂佩芮度假親密互動。（翻攝X）

烈日當空下，防曬不可或缺，身為男友的杜魯道相當體貼的幫忙凱蒂佩芮擦防曬，凱蒂佩芮甚至將衣服掀開，好讓杜魯道得以將防曬油均勻塗在她胸部上，畫面一出引發討論。

凱蒂佩芮日前才剛結束歐洲夏季巡演，上個月她曾形容杜魯道是「生命中的摯愛」，表示遇到杜魯道讓她感到更完整，甜到會長螞蟻的發言羨煞眾人。



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