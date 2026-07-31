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德國兒少機構災後重建　最大筆捐款「來自台灣」！院長感動致謝

▲▼德國兒少機構災後重建　最大筆捐款竟來自台灣！院長點名感謝。（圖／聖約瑟夫兒童與青少年福利中心）

▲聖約瑟夫兒童與青少年福利中心遭洪災重創，如今終於順利重建。（圖／聖約瑟夫兒童與青少年福利中心）

記者王佩翊／綜合報導

德國巴伐利亞一間專門收容弱勢兒童與青少年的福利機構，2024年在嚴重洪災中遭受重創，歷經2年募款重建，近日終於順利完工。整個過程共收到超過500筆來自各方的捐助，其中最讓院方意想不到的，是一筆高達8.5萬歐元（約新台幣317萬元）的款項，而捐款者則是來自遠在千里之外的台灣。

2024年洪災釀重創　地下室暖氣全毀

2024年5月底至6月初，德國南部遭遇連續強降雨，巴伐利亞邦（Bayern）多條河川水位急速上升，數十個行政區相繼宣告進入緊急災難狀態。這場洪患奪走多條人命，並引發大規模疏散行動，經濟損失估計高達數十億歐元，是德國近年來規模最大的水患之一。

位於施羅本豪森（Schrobenhausen）的聖約瑟夫兒童與青少年福利中心首當其衝，地下室、日間照護空間及整套暖氣系統均遭洪水嚴重破壞，評估修繕費用約達100萬歐元（約新台幣3729萬元）。

機構財務捉襟見肘　政府補助杯水車薪

這間機構長期照顧來自殷戈城（Ingolstadt）周邊地區近百名有特殊家庭背景的兒童與青少年，許多孩童因家庭問題長期住在機構內。洪災發生後，原本規劃用於汰換老舊屋頂的備用資金被迫緊急挪用，投入災損修復工程，即便如此仍難以填補缺口。雖然巴伐利亞邦政府、地方政府與教會機構相繼提供補助，但資金依然不敷所需，重建計畫只能仰賴廣泛對外募款。

500筆善款撐起重建　逾半災損靠民間

根據巴伐利亞廣播公司（BR24）6月29日的報導，過去2年間，超過500位個人、企業與店家紛紛伸出援手，共同協助機構完成整體修復。其中相當值得關注的是，民間捐款總額已超過整體災損費用的一半以上，顯示社會各界對這間機構的高度支持。而在所有捐助當中，一筆來自台灣的巨額捐款令院方震驚不已。

台灣基金會捐最大一筆　院方請律師查背景

機構負責人李布謝爾（Claudia Liebscher）表示，當初接到台灣慈行慈善事業基金會（TX Foundation）的來電時，第一反應是難以置信。由於在網路上幾乎找不到任何相關資訊，院方甚至特別委請法律顧問針對這個陌生組織進行背景調查與合法性確認。待確認一切無誤後，院方才正式接受這筆8.5萬歐元的捐款。李布謝爾指出，這筆善款支付了新屋頂工程超過四分之一的費用，是整個重建過程中讓她印象最為深刻的一份援助。

台灣基金會：弱勢兒少是長期關注重點

慈行慈善事業基金會執行長林函瑢向院方說明，該基金會多年來持續支持全球各地與兒童及青少年相關的公益計畫，歐洲地區的慈善項目亦在其援助範圍之內。由於聖約瑟夫中心的服務對象正好是弱勢兒少族群，與基金會的核心關懷方向高度契合，因此決定提供這份跨國捐助。

新屋頂完工孩子有了更好的家

聖約瑟夫兒童與青少年福利中心稍早也在官方網站上以「我們有新屋頂了！」為題發文，公開記錄屋頂翻新工程的進度，並特別向來自台灣的基金會表達謝意。BR24報導確認，新屋頂目前已全面竣工，建築整體隔熱效能大幅提升，讓這群需要穩定環境的孩子們，終於能在更舒適、更安全的空間裡繼續生活。

 
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