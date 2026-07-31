數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

記者詹雅婷／綜合報導

數千名非法移民30日從摩洛哥湧入北非西班牙飛地休達（Ceuta），有的人游泳、有的人用輪胎內胎漂浮渡海，也有人突破陸地邊境閘門，群眾在衝過邊境之後興奮高喊「西班牙萬歲」。西班牙政府已緊急派遣軍隊進駐，協助維持治安，而當地官員則是呼籲發布緊急狀態。

▲數千移民湧入北非西班牙飛地休達（Ceuta）。（圖／路透）

數千人偷渡 邊境管制癱瘓

BBC、紐約郵報等報導，休達位在北非海岸並與摩洛哥接壤，是歐洲在非洲僅有的陸地邊界之一，近期多日企圖越境的人數不斷攀升，到了30日更出現失控場面。

▲▼西班牙媒體估計，30日當天約有2000至3000人進入休達，但官方尚未證實確切數字。（圖／路透）

數千名偷渡客順著混凝土堤岸滑入海中，試圖繞過邊界游到休達，休達岸邊滿是棄置的救生圈與蛙鞋。儘管摩洛哥警方在邊境城鎮使用防暴裝備、發射催淚瓦斯與水砲試圖驅離人群，但根據西班牙媒體估計，30日當天約有2000至3000人進入休達，但官方尚未證實確切數字。

▲休達岸邊滿是棄置的救生圈與蛙鞋。（圖／達志影像／美聯社）





目前尚不清楚是什麼原因引發這波非法越境潮，已知至少15人在試圖游抵休達的過程中溺斃。休達市長維瓦斯（Juan Jesús Vivas）直言，移民湧入已使當地資源不堪負荷，敦促西班牙政府介入，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）預計31日前往當地，並承諾將立即恢復秩序。

針對大量移民湧入休達一事，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，失控的非法移民對歐洲邊境安全構成實質威脅，政府正召集部會開會，準備採取特殊措施，包括暫停西班牙申根協定資格等，直言相關畫面令人震驚，「義大利不會袖手旁觀」。