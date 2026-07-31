沙烏地擬對青年運動展開軍事行動　組海上防禦聯盟14國力挺

▲圖為沙烏地阿拉伯國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯傳出正準備對葉門親伊朗組織青年運動（又譯胡塞）發動軍事行動，地面推進箭在弦上。同時沙烏地阿拉伯也正全力籌組多國海軍聯盟，保護紅海航道安全。

沙國部隊重新部署 攻勢箭在弦上

福斯新聞報導，葉門消息人士向衛報透露，沙烏地阿拉伯部隊正從葉門東部撤出，重新部署以準備對貝達省（al-Bayda）展開地面推進，該省於2020年及2021年遭青年運動攻占。

此次軍事升級之際，沙烏地阿拉伯正面臨青年運動在紅海的封鎖行動，以及針對其能源基礎設施的攻擊。

青年運動20日宣布對沙烏地實施海上封鎖，並襲擊相關船隻與能源設施。沙烏地阿拉伯聯軍則在7月24日發動空襲，轟炸葉門荷台達（Hodeidah）的青年運動軍事據點。

結盟43國 維護航行自由

路透報導，沙烏地阿拉伯國防部30日公布多國海上防衛聯盟計畫，旨在保護紅海地區的國際船運與能源供應路線。

沙烏地阿拉伯國防部表示，有43國與歐盟代表出席會議，商討籌組保護紅海與曼德海峽船隻的聯盟，內容包括由沙烏地阿拉伯擔任創始及領導國，並設置總部。

目前包括土耳其、巴基斯坦、埃及等14國發布聯合聲明力挺，但在波灣六個阿拉伯國家中，阿曼與阿拉伯聯合大公國並未列名於支持聲明的國家之中。

報導稱，紅海局勢升溫，是這場更廣泛的伊朗戰爭的最新戰線，船運攻擊事件已擴散至波斯灣以外地區，並推升油價走高。