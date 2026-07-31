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拒外國人搶飯碗！　川普擬對留學生收「325萬天價規費」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期為限制合法移民管道再出招。據外媒報導指出，川普政府正考慮對外籍畢業生留美工作的簽證，徵收高達10萬美元（約新台幣325萬元）的巨額規費。

OPT簽證恐面臨天價收費

根據《華爾街日報》報導，川普與國土安全部（DHS）正考慮對「選擇性實習訓練」（OPT）簽證徵收這筆高昂費用。OPT簽證屬於F-1學生簽證的延伸，允許剛畢業的外籍學生，只要工作內容與所學領域直接相關，就能在美國合法工作1至3年。

這項新政策目前尚未獲得美國政府證實，但若真的實施，將與川普政府去年試圖對H-1B簽證徵收10萬美元費用的做法如出一轍。

國安部：旨在維護美國人權益

對此，國土安全部發言人表示，在正式宣布前，任何政策都尚未定案，但該部門始終在討論如何保護合法移民系統的完整性。

發言人進一步強調，「在川普總統與部長穆林（Markwayne Mullin）的帶領下，我們的移民系統正進行改革，以服務美國公民、勞工與家庭，並維護國家認同。而不是快速引進那些搶走美國人工作、犯罪、竊取智慧財產權、從事商業間諜活動，甚至破壞我們文化與社會結構的外國人。」

不過，一名熟知內情的白宮官員向《獨立報》透露，政府目前並沒有要馬上發布關於OPT簽證的新政策。

▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲專家警告，限制外籍人才簽證恐將重創高度仰賴外國人才研發新技術的科技產業。（圖／路透）

曾對H-1B簽證加收天價遭法官擋下

這項天價收費的構想，是川普為減少在美外籍勞工數量的施政目標之一。先前，川普政府就曾試圖對提供給外籍專業技術人才的H-1B簽證加收10萬美元費用，但這項提案在上個月遭到聯邦法官打回票，法官裁定該筆費用形同稅收，必須獲得國會授權才能進行變更。

與此同時，川普也推出了「川普金卡」（Trump Gold Cards），財力雄厚的外國人只要在美國投資100萬美元，並支付1.5萬美元的手續費，就能取得永久居留權。

恐重創美國大學收入與科技業

儘管川普政府將此舉視為淘汰移民的手段，但專家警告，限制外籍人才簽證恐將重創高度仰賴外國人才研發新技術的科技產業。

若政府真的對OPT簽證開徵新費用，類似的後果也可能發生。一旦選擇赴美求學及尋求早期職涯機會的外籍生減少，美國各大專院校可能會失去龐大的留學生收入來源；此外，許多依賴剛畢業留學生利用OPT簽證工作的科技公司，也將受到衝擊。

數據顯示，2024年約有41.8萬名學生透過OPT簽證獲准在美工作，約占全美158萬名持有F-1或M-1簽證外籍學生的26%。

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