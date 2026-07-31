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打臉伊朗！美否認F-35被毀　懸賞4.8億徵求伊朗無人機情資

▲▼ 美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊30日宣稱摧毀3架美軍F-35匿蹤戰機，不過美軍中央司令部（CENTCOM）已駁斥這項伊朗的說法，強調美軍飛機毫髮無傷，對方發布戰果是假消息，「所有飛彈與無人機均遭攔截或未能抵達目標區域」。在此之際，美國也懸賞1500萬美元，徵求革命衛隊無人機網絡相關情資。

伊朗狂吹戰事大勝

CBS新聞報導，伊朗聲稱30日對約旦境內的穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）發動攻擊，有數架F-35戰機遭摧毀。

在此之際，伊朗媒體也稱，油輪Nora號成功突破美軍封鎖穿越荷莫茲海峽。

美軍打臉

針對伊朗的連番戰報，美軍中央司令部透過社群平台X發表聲明反駁稱，「近期伊朗發動的攻擊並未造成任何美軍機損毀或受損，所有飛彈與無人機均遭攔截或未能抵達目標區域」。

針對伊朗提及的油輪Nora號，美國表示這艘油輪並未突破封鎖。中央司令部強調，自重啟對進出伊朗港口商船的封鎖以來，已有超過20艘船隻遭攔截改道。

針對伊朗聲稱荷莫茲海峽通行十分危險的說法，中央司令部則稱，「對商船及其民間船員構成立即威脅的，正是伊朗革命衛隊的言語恫嚇與嘗試發動的攻擊行為。」

美懸賞1500萬美元　徵求伊朗無人機情報

在此之際，美國國務院「正義懸賞」計畫30日宣布，將提供最高1500萬美元（約新台幣4.8億）獎金，徵求革命衛隊聖城軍（Quds Force）旗下無人機生產部門Kimia Part Sivan公司相關財務網絡情資。

美方尋求7名據稱為Kimia Part Sivan公司高階員工及其關聯人員與資金網路的情報，並表示提供有效線索者將有機會獲得獎金及安置協助。

這7名被點名的人分別是哈桑·阿蘭布內賈德（Hasan Arambunezhad）、雷薩·納哈布丹尼（Reza Nahabdani）、梅迪·納格內（Mehdi Naghneh）、哈迪·扎瓦爾凱（Hadi Zavarkai）、阿波爾法茲爾·莫什卡尼（Abolfazl Moshkani）、阿巴斯·薩爾塔吉（Abbas Sartaji）及埃桑·莫哈格格（Ehsan Mohaghegh）。

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