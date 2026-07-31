巴基斯坦8千米高峰雪崩！　傳奇登山家「整隊10人」全斷聯

▲世界知名登山家普爾加（Nirmal Purja）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦高山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）在一份聲明中指出，巴基斯坦布洛阿特峰（Broad Peak）發生雪崩，目前包含世界知名登山家普爾加（Nirmal Purja）在內的10名登山客恐怕已經下落不明。

雪崩襲擊8047公尺高峰 10人遠征隊斷音訊

根據CNN報導，高山俱樂部指出，他們在30日中午左右接獲令人相當擔憂的通報，有一支遠征登山隊在海拔高達8047公尺、座落於喀喇崑崙山脈（Karakoram mountain range）的布洛阿特峰遭遇雪崩襲擊。

根據初步消息，這支隊伍共有10名登山客，成員除了普爾加，還包含來自巴基斯坦、阿曼、中國以及美國的公民。聲明中強調，「據傳自雪崩發生後，整支隊伍就完全斷了音訊。」

傳奇登山家普爾加「花6個月」完登14座頂峰

在這10名失聯的登山客中，最受矚目的便是出生於尼泊爾的知名登山家普爾加。普爾加曾在2019年締造歷史，在短短六個多月內就成功登頂全球14座8000公尺以上的高峰，在國際間享有極高聲譽。

當局隨時待命 盼天氣許可調度直升機搜救

針對這起突發事件，高山俱樂部表示，目前正與政府最高層級及所有相關單位保持密切聯繫，希望能盡快展開搜救行動。

聲明中也提到，「只要天氣狀況和作業條件許可，我們正拼盡全力，確保能在第一時間調度直升機支援，並動員所有能派上用場的救援資源。」