以色列「700噸炸藥」轟炸黎巴嫩！　摧毀真主黨秘密地道

▲以色列總理納坦雅胡宣布，炸毀真主黨位在黎巴嫩的地道。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列國防軍（IDF）於黎巴嫩南部博福特（Beaufort）地區展開大規模爆破行動，動用高達700噸的炸藥，一舉摧毀黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的地下地道網絡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茨（Israel Katz）發表聯合聲明指出，這次行動是為了回應真主黨前一日「公然違反停火協議」的行為，並強調以軍絕不容忍任何挑釁。

指控真主黨暗中策劃入侵！700噸炸藥夷平「侵略要塞」

根據CNN報導，以色列總理納坦雅胡與國防部長卡茨在聯合聲明中指出，被摧毀的地下基礎設施是真主黨原本計畫用來入侵以色列北部社區的核心要塞。

以方強調，真主黨在停火協議生效僅一天後便「公然違約」，以軍才隨即發動這起打擊行動，不過聲明中並未透露真主黨具體違規的詳細細節。

納坦雅胡撂重話：敢傷害以色列將遭到「極度強烈報復」

納坦雅胡與卡茨在聲明中發出嚴正警告，「以色列國絕不接受任何違反停火協議的行為！」同時強調任何試圖傷害以色列部隊或平民的舉動，都將面臨以軍「極度強烈且猛烈的回應」。

聲明也明確指出，以色列軍隊將繼續駐紮在黎巴嫩南部的安全區內，並持續銷毀任何恐怖分子的基礎設施，以防止真主黨有任何重建武裝力量與戰力的機會。

面對以色列軍方的指控與大規模爆破行動，真主黨目前尚未對此發表回應。