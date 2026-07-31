黃金72小時倒數！日230警力凌晨「挺進熊本AEON」　搜索最後生還者

▲警消在AEON MALL熊本持續搜索是否還有未被發現的受困者。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生規模7.1地震，最大震度7，地震發生後不久，位於嘉島町的購物中心「AEON MALL熊本」（永旺夢樂城熊本）發生爆炸崩塌事故，傷亡慘重。隨著救援的「黃金72小時」即將到了，由警視廳、大阪府警及兵庫縣警組成的聯合搜救隊共230名人力，31日清晨5時30分進入現場展開大規模地毯式搜尋，全力確認是否還有被困民眾。

趕在黃金72小時前！230名警察隊伍拂曉挺進

負責現場指揮的熊本縣警察31日清晨向媒體公開搜救開始的畫面。搜救隊伍在完成準備後，天色漸亮就展開任務，兵分兩路從建物南側破門挺進AEON MALL熊本內部。

在搜救隊伍周邊，消防與自衛隊也同步出動大型重機具，全力清除因強烈爆炸而散亂一地的水泥瓦礫與建築殘骸，為搜救人員開闢道路。

已搬出7具遺體！警察隊續清查「是否還有隱藏受困者」

熊本縣警方指出，截至30日為止，包含7名死者在內、原本列為待救助的名單人員均已尋獲，並從建築物內移出。然而，考量到可能還有未登記在案或未被發現的失蹤者，警方決定在「黃金72小時」關鍵期到來前，發動大規模搜救進行二次確認。

熊本縣警方表示，有關8月1日以後的警察搜救與部署體制，目前則尚未確定，將視今日搜救結果再行調整。