快訊／哈瑪斯同意「全面解除武裝」　唯一條件：以色列不得干涉

▲哈瑪斯強調，解除武裝的前提是以色列必須撤軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布，和平委員會已達成讓加薩武裝團體全面解除武裝的協議。對此，巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）證實已同意這項計畫，近期將發表正式聲明；不過哈瑪斯高層也強調，解除武裝的前提是以色列必須撤軍，且以色列不會干預，若對方未履行義務，哈瑪斯絕對不會執行協議的任何步驟。

哈瑪斯證實同意解除武裝 坦言談判過程「非常艱難」

綜合BBC與《半島電視台》報導，川普（Donald Trump）宣布協議後，一名哈瑪斯高層向BBC證實，他們已經同意和平委員會的計畫，將在加薩全面解除武裝，並預告近期就會對外發布正式聲明；以色列方面則尚未做出回應。

哈瑪斯談判代表團成員哈瑪德（Ghazi Hamad）向《半島電視台》表示，要達成最終協議的談判過程「非常艱難且嚴苛」，哈瑪斯已經盡力去爭取目前能達成的最佳方案。他強調，哈瑪斯依然堅守其國家目標，也就是保障巴勒斯坦人民的權利。

哈瑪斯設底線：若以色列拖延將不遵守協議

這項由美國居中斡旋的停火計畫，第二階段除了包含哈瑪斯解除武裝外，也涵蓋了加薩的重建工作。對此，哈瑪德強調，解除武裝的問題，完全取決於以色列從加薩撤軍的狀況以及重建的進度。

哈瑪德直言，「如果以色列佔領軍沒有履行協議中的義務，哈瑪斯就不會執行加薩和平協議的任何步驟。」他進一步指出，這項解除武裝的任務將交由「國家委員會」（National Committee）來執行，以色列不會干涉。

多國齊聚開羅會談 確保停火路線圖落實

針對這項重大進展，川普指出，以色列將在「解除武裝完成後」從加薩撤軍，並稱此協議是讓加薩最終由新的巴勒斯坦政府治理的關鍵一步。

據Al-Qahira News報導，為了確保各方都能承諾履行加薩停火協議的第二階段，埃及近期將在開羅主辦多國會議，邀集美國、卡達與土耳其的調停代表參與。埃及消息人士透露，即將舉行的會談主要是為了重申所有相關方對路線圖的承諾。

報導也補充，哈瑪斯與其他巴勒斯坦派系已正式批准提案，明定國際部隊部署以及國家委員會進駐執勤的條件，這項協議將為整個加薩走廊啟動早期復原與重建工作鋪平道路。