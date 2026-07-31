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北約總部爆間諜案！加籍華裔女實習生遭逮　外媒曝：疑為中國效力

▲▼ 位於比利時布魯塞爾的北約總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於比利時布魯塞爾的北約總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

兩名知情人士向外媒透露，比利時當局懷疑一名因涉嫌間諜罪遭捕的加拿大籍北約（NATO）實習生，私下實際上是在為中國效力。據悉，這名女子年約30多歲，曾於北約軍事總部的資訊科技（IT）部門實習，目前審前羈押期已遭延長一個月。

潛伏北約軍事總部IT部門

根據《路透社》報導，比利時檢方日前宣布逮捕這名女子時表示，她曾在位於蒙斯（Mons）的北約軍事總部工作，是一名「華裔加拿大僑民」，涉嫌為第三方國家刺探情報，並參與犯罪組織。

檢方並未直接點名國家或組織名稱，但兩名要求匿名的消息人士向《路透社》表示，遭到懷疑的國家正是中國。

一名安全領域消息人士指出，這名女子身分為克萊兒·Z（Claire Zhang），年約30多歲且非學生身分。她大約一年前來到蒙斯，開始在北約歐洲盟軍最高司令部（SHAPE）的IT部門實習，並在比利時登記為單身且無子女。

曾任職多個國際組織

根據消息人士證實屬於該名嫌犯的LinkedIn個人檔案，克萊兒·Z過去還曾任職於歐洲太空總署（ESA）及世界貿易組織（WTO）。

當被問及此案時，ESA表示該機構職位不需個人安全查核許可，但有實施標準的人力資源審查程序，進一步問題則交由比利時當局說明；WTO則未立即回應。

針對此事件，中國外交部未在下班時間回覆傳真評論請求，中國駐布魯塞爾大使館也沒有立刻回覆電子郵件。這名女子並未回覆相關社群媒體帳號的訊息，她本人與委任律師至今均未對指控發表任何公開評論。

北約在《2022年戰略概念》文件中曾提到，中國對歐洲大西洋的安全構成「系統性挑戰」。對此，中國外交部則反批北約的說法是毫無根據的抹黑與攻擊。

母國加拿大承諾檢討安全查核

比利時檢方辦公室說明，SHAPE在觀察到該名嫌犯的異常行為後，主動向比利時情報單位通報。SHAPE發言人強調，目前沒有任何跡象顯示這起事件影響了北約的作戰準備、指揮管制或正在進行的任務。

依照規定，北約實習生的安全查核責任歸屬於母國，也就是加拿大。加拿大公共安全部長阿南達桑加里（Gary Anandasangaree）本週稍早指出，當局將重新檢視國家安全審查流程，並強調「查明事情真相」非常重要。

檢方在28日表示，該女的審前羈押期已獲准延長一個月。發言人30日透露，該女已經對此決定提出上訴，預計在接下來的兩週內會有裁決結果。

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