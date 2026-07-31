西班牙邊境野火！1天狂燒「1.1萬公頃土地」　800人急撤離

記者張方瑀／綜合報導

西班牙西部靠近葡萄牙邊界的地帶再度爆發嚴重的森林野火！猛烈的火勢在短短24小時內迅速蔓延，狂燒超過1萬1000公頃的土地。面對無情惡火，當地緊急應變單位不敢大意，已緊急撤離800名受到火災威脅的居民，以確保人身安全。

強風助長火勢蔓延峽谷 軍事部隊火速進駐

綜合外電報導，這起駭人的火災於29日爆發，起火點位在卡斯提亞－雷昂自治區（Castilla y Leon）薩摩拉省（Zamora）的市鎮菲摩塞耶（Fermoselle），驚人的燃燒面積也是由當地市長對外公布。

▲西班牙西部靠近葡萄牙邊界的地帶再度爆發嚴重的森林野火。（圖／路透）



卡斯提亞－雷昂自治區資深消防官員戴拉佛恩特（Raul de la Fuente）語重心長地指出，「火勢目前正順著峽谷不斷向下蔓延，甚至已經嚴重威脅到鄰近的另一個村落。」他進一步警告，氣象預報顯示接下來恐有強風來襲，將讓第一線的打火作業面臨更大挑戰。

為了盡速控制災情，西班牙軍事應急部隊（UME）已經火速出動前往現場救援。目前這起野火已被當局定調為「等級2」的重大災情，這也意味著中央政府將立刻啟動額外的資源與人力投入救災。當地緊急應變單位也證實，由於大火步步進逼，已有800位民眾被迫離開家園避難。

▲由於大火步步進逼，已有800位民眾被迫離開家園避難。（圖／路透）



薩摩拉省同列「等級2」火災達3起

事實上，西班牙近期頻頻飽受野火所苦。就在菲摩塞耶的災情爆發之前，首都馬德里（Madrid）以西的地區才剛經歷連日的大規模惡火肆虐。

令人擔憂的是，災情不僅於此。薩摩拉省境內目前還有另外兩場同樣被列為「等級2」的猛烈野火正在狂燒。

而該省所隸屬的卡斯提亞－雷昂自治區，日前才剛經歷一場西班牙有紀錄以來規模最龐大的森林大火，當時發生在阿維拉（Avila）地區的災情，一口氣吞噬了約5萬公頃的廣大土地，讓當地生態與居民生活遭受難以抹滅的重創。