FIFA主席偷賣「世界盃股權」！歐足總怒了　 55國聯手封殺

▲歐洲足球總會（UEFA）及旗下55個成員國將全面杯葛國際足球總會（FIFA）的所有賽事。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲足球總會（UEFA）及旗下55個成員國30日投票通過，將全面杯葛國際足球總會（FIFA）的所有賽事。這項決議無疑是對國際足總主席因凡提諾（Gianni Infantino）打算將世界盃股權出售給外部投資者的計畫，給予了致命的一擊。

就在美國、加拿大與墨西哥剛聯合舉辦完世界盃的幾個禮拜後，因凡提諾本週拋出的出售股權提案，讓各大洲足協措手不及，並在足壇引發軒然大波，歐洲各國對因凡提諾展現了強烈的統一陣線。

「世界盃非賣品」 歐足總55比0無異議抵制

一名足球界消息人士向《路透社》透露，歐足總成員在緊急會議上以55比0的票數無異議通過這項杯葛行動。歐足總發表聲明強調，世界盃是「非賣品」，不能被當成投資商品，更不能拱手讓給私人投資者，「我們一致且明確地拒絕國際足總將世界盃的所有權權益，轉移給私人投資者的提案。」

歐足總強硬表示，只要提案還在，就不會有任何一支歐足總國家隊參加FIFA賽事，除非提案被徹底放棄，並且國際足總給出具法律約束力的保證，承諾永遠不再將賽事開放給私人持有。

在男、女足排名前十的國家隊中，各有6支隊伍來自歐洲，其中包含世界冠軍西班牙。歐足總的強硬表態讓局勢急遽升溫，首當其衝的就是即將在巴西舉行的2027年女足世界盃，以及由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦的2030年男足世界盃。

砸錢利誘 因凡提諾拋200億美元計畫

因凡提諾的計畫是成立一家價值200億美元的子公司來營運世界盃等賽事，並將少數股權提供給私人投資者。

▲國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）



他向FIFA的211個會員協會開出條件，若在9月19日前同意提案，每個協會可從2027年啟用的100億美元資金方案中獲得4000萬美元；若提案被拒，每個協會大約就只能拿到原先承諾的1000萬美元。

因凡提諾明年即將爭取連任，他將此舉包裝成推動全球足球「民主化」，讓更多人分享龐大的財政資源。

但歐足總痛批，這不僅是領導力的嚴重失職，更是卸下世界足球守護者的責任，「外部投資者取得所有權的那一刻起，足球就將永遠變調，商業回報會變成永久義務，投資者的期望將成為每天的壓力。」

事實上，歐足總旗下的頂級俱樂部賽事在2024/25賽季就創造了約50億美元的驚人營收，雙方為了這台「超級印鈔機」的控制權早已明爭暗鬥多時。

亞洲、中北美洲齊聲反對：缺乏透明度與諮詢

除了歐洲強烈反彈，中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）也在同日的會議上拒絕了提案，41個會員協會對該計畫缺乏正當程序、期限過於倉促且未經審查表達「深切擔憂」，直指這項討論強化了對更高透明度與適當治理的需求。

亞洲足球聯盟（AFC）也向該洲47個會員協會發出措辭嚴厲的信件。亞足聯主席薩爾曼親王（Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa）直指，FIFA在公開前完全沒諮詢過他們，且缺乏財務與法律分析，是「完全無法接受的」，單方面行動破壞了建立在團結與合作之上的足球圈根基。

目前，非洲足協預計下週開會評估該提案，大洋洲足協則會在下個月進行討論；而尚未公開發表評論的南美洲足球協會（CONMEBOL），尚未做出任何回應。