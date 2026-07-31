熊本地震增至35死！九州新幹線今復駛　9000災民「35度酷暑」苦撐

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生最大震度7級的強震，隨著時間推移，實際災情正逐漸明朗。截至31日早晨，這起強震已確認造成35人不幸罹難。與此同時，災區的復原工作也正加速進行，九州新幹線「熊本—博多」路段已於31日上午正式恢復通車。

▲日本熊本縣強震已確認造成35人不幸罹難。（圖／路透）



倒塌房屋持續搜救 嚴防高溫中暑

針對強震造成的災損，搜救人員目前仍在災區持續進行搜索與確認，以確保沒有任何民眾受困在倒塌的房屋之中。

據縣災害對策本部指出，截至30日晚間7點，共開設了390處避難所，收容了9196人。也有許多人沒有前往避難所，而是選擇睡在車上；災區各地也陸續出現最高氣溫超過35度的酷暑高溫。

▲目前27個市町村中，仍有超過9000人被迫過著避難生活。（圖／路透）



為了預防中暑和經濟艙症候群，縣府製作了宣導傳單，呼籲民眾勤於補充水分，並在避難所等地發放，同時也透過官方網站和社群平台宣導相關防範措施。

災後復原加速 傍晚前全面恢復供電

另一方面，災後復建的腳步也不斷加快。JR九州宣布，因地震停駛的九州新幹線「熊本至博多」區間，已經在31日早上順利恢復營運，為災區交通注入一劑強心針。

在電力供應方面，根據九州電力送配電公司指出，截至31日早晨，當地仍有超過4550戶處於停電狀態；不過搶修工作正全力進行中，預計在31日傍晚前，就能將所有停電用戶修復完畢，全面恢復正常供電。