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擴大先進封裝版圖！　美媒爆台積電「聯手景碩」開發新技術

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台灣晶圓代工龍頭台積電正與景碩攜手合作，共同研發一款全新的先進晶片封裝技術。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球半導體競爭進入白熱化階段，美國科技媒體The Information引述消息人士說法指出，台灣晶圓代工龍頭台積電正與國內IC載板大廠景碩（Kinsus）攜手合作，共同研發一款全新的先進晶片封裝技術，藉此強化市場競爭力並擴展封裝版圖。受到市場樂觀情緒帶動，台積電ADR在30日收盤時大漲7.63%。

迎戰英特爾　新技術概念神似EMIB

根據The Information報導，兩名知情人士透露，台積電為了因應日益激烈的業界挑戰，正積極擴大其封裝技術的佈局，且目前已經與部分客戶展開關於這項新技術方案的初步討論。

報導中點出，台積電正在著手開發的這項先進晶片封裝技術，在概念上與競爭對手英特爾（Intel）的EMIB封裝技術十分相似，其核心原理主要是透過微型的矽橋（Silicon Bridge），將不同的晶片相互連接起來。

在這項秘密武器的研發中，景碩扮演了關鍵角色。景碩作為主要的封裝載板生產商，其製造的載板不僅是晶片封裝的重要底座，更肩負著晶片與伺服器其他零組件之間訊號傳輸的重任。不過，針對這項外媒傳聞，台積電方面拒絕發表任何評論，景碩也尚未對此做出回應。

產能極度吃緊　魏哲家曾預告「與基板供應商合作」

事實上，台積電在尋求封裝技術突破的動向上早有脈絡可循。

在7月16日舉辦的法說會上，針對法人關心台積電與英特爾EMIB技術的競爭態勢，台積電董事長兼總裁魏哲家就曾坦言，目前的先進封裝產能非常吃緊，公司正竭盡全力彌平需求與產能之間的巨大落差。他也強調，台積電十分樂見更多廠商投入先進封裝新技術的研發，如此一來能讓客戶在產品規劃上保有更大的彈性。

當時法說會上也有法人問及CoWoS，以及玻璃基板、玻璃核心等先進封裝技術的後續進展。

對此，魏哲家回應指出，CoWoS目前已經是一項發展相當成熟的技術，為了進一步有效降低生產成本，台積電正在積極開發其他的替代方案，並透露「台積電也正與基板供應商展開合作」。如今美媒爆出台積電與景碩結盟的消息，似乎也與先前法說會上釋出的風向不謀而合。

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台積電景碩封裝

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