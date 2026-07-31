紐西蘭參選人出奇招！找辣妹「爆乳露翹臀」催票　超狂成效曝

▲紐西蘭參選人找來一群比基尼辣妹與肌肉猛男拍攝清涼宣傳照。（圖／翻攝自IG／＠taniawaikatolawyer，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭11月將迎來國會大選，紐西蘭綠黨（Green Party）一名女參選人為了突破宣傳經費不足的窘境，竟打出「賣肉」戰術，找來一群身材火辣的比基尼辣妹與肌肉猛男拍攝清涼宣傳照。沒想到這招「爆乳露翹臀」的策略意外奏效，成功吸引近百萬次瀏覽，但也引發政界正反兩極的評價。

「賣肉」戰術突圍 性感辣照狂吸百萬點閱

紐西蘭綠黨「懷阿里基區」（Waiariki）參選人懷卡托（Tania Waikato）近期在社群平台上發起名為「比基尼辣妹與肌肉猛男」（bikini baddies and buff bros）的宣傳活動。

由於身處小黨缺乏宣傳經費，加上面臨社群演算法的限制，熱愛運動的她決定尋求身邊外型亮眼的友人幫忙，希望透過這些極具視覺衝擊的清涼照，吸引年輕人與首投族關注，並提醒毛利人選民記得去登記或轉換選區名冊。

懷卡托自豪地宣稱，這可能是紐西蘭史上「最有效」的選民登記宣傳。目前這波活動已累積將近百萬次瀏覽，並成功引導約3000人點擊進入官方投票登記網站，整體觸及效果甚至超越了紐西蘭選舉委員會的官方社群。

她指出，政府修改選舉法後，大量選民可能因錯過期限無法投票，因此必須採取更能吸睛的手段。

選美冠軍也來脫 自家黨魁認了「不是我的菜」

懷卡托強調，照片中大方展露身材的模特兒全都是自願參與，超狂企劃甚至吸引了2026年獲選「紐西蘭世界小姐」的伍德（Zeisha Wood）以及知名音樂人Kingz雙雙力挺加入。

不過，這種大膽的催票手法連自家人都覺得衝擊。綠黨共同黨魁戴維森（Marama Davidson）坦言，這項活動確實在黨內外引發不同意見，她直言這種風格「不是我的菜」，但仍對最終成效給予肯定，認為這招確實成功觸及了平時不太關注政治的冷漠族群。