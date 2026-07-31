「只有錢不會背叛」40年存1622萬　日單身男退休1年後悔了

記者黃翊婷／綜合報導

日本男子高橋弘過去深信「只有金錢不會背叛人」，努力工作、省吃儉用40年，最後帶著8000萬日圓的資產退休，但退休僅僅1年就後悔了，難以排解的孤獨感和「有錢卻不知道該為誰而花」的人生，都令他感到相當空虛。

▲高橋弘沒有結婚，家人也都相繼離世，退休後經常感到十分孤獨空虛。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒報導，現年66歲的高橋弘從小家境不富裕，他一直深信「只有金錢不會背叛人」，高中畢業後便在某地方企業工作，40年來努力工作、省吃儉用，他幾乎不在超商購物，也不使用自動販賣機，每天堅持自己帶便當和水壺，賺來的獎金都投入長期投資中，終於在退休前繳清一間小公寓的房貸，並帶著8000萬日圓（大約新台幣1622萬元）的資產邁入退休生活。

高橋弘沒有結婚，父母、手足均已相繼離世，他退休後每個月還有17萬日圓（大約新台幣3.4萬元）的年金收入，生活上幾乎沒有經濟壓力，但退休僅僅1年，他就感到十分後悔。高橋弘透露，「因為每天時間太多了，就會一直胡思亂想」，某次他在暑假期間前往購物中心的美食街，到處都是出遊的家庭，自己卻只能獨自坐在角落，強烈的孤獨和空虛感讓他一度對自己的決定產生懷疑。

報導中提到，日本現今社會中，像高橋弘一樣選擇單身生活的人不少，他累積的資產可以確保退休生活無憂，例如他可以申請水電瓦斯使用量偵測異常守護服務，或與保全公司簽約緊急支援機制，降低獨居風險，如果未來身體狀況變差，也可以入住照護完善的高齡住宅，與其後悔無法改變的過往選擇，不如認真思考一下該如何把資產好好用在自己身上，讓退休生活變得更加充實。