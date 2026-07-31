快訊／川普宣布達成協議！　哈瑪斯全面繳械、以色列撤軍加薩

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普30日宣布，各方已經就哈瑪斯（Hamas）以及加薩地區其他武裝團體的「全面繳械」達成協議。川普（Donald Trump）形容此協議為邁向和平與安全的「歷史性」一步，並表示隨著進度推展，以色列軍隊也將準備撤離。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



協議將分階段執行 維安交棒國際部隊

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，這項協議將會按照精心安排的階段來進行，「等到繳械完成，以色列部隊就會撤出，然後『國際穩定部隊』（International Stabilization Force）會和新的巴勒斯坦警察部隊合作，一起扛下責任，確保加薩對當地居民還有鄰國來說都是安全的。」

迎來重大里程碑 加薩將由新政府治理

針對加薩地區的未來發展，川普表示，這份協議代表著他在落實「加薩20點計畫」上的一個重大里程碑。

他也補充說明，加薩這塊土地最終會交由一個「新的巴勒斯坦政府」來治理，而這個新政府未來將會與「和平委員會」（Board of Peace）密切合作，共同來幫助巴勒斯坦人民。

感謝三國居中斡旋 促成歷史性突破

除了說明協議內容，川普也特別感謝埃及、卡達以及土耳其居中斡旋的努力。他強調，多虧了這三個國家的幫忙，再加上美國政府團隊的努力不懈，才順利促成了這次「歷史性的突破」。