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職棒球員涉吸「喪屍煙彈」住處遭搜索　球團老闆道歉

日本職棒廣島東洋鯉魚隊明星球員矢野雅哉和前川誠太涉嫌使用喪失菸彈，警方前往兩人住處進行搜索。（圖／翻攝自Instagram／carp.yano4、翻攝自Instagram／seita_carp）

▲日本職棒廣島東洋鯉魚隊明星球員矢野雅哉和前川誠太涉嫌使用喪失菸彈，警方前往兩人住處進行搜索。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本職棒（NPB）廣島東洋鯉魚隊日前才爆發球員涉嫌使用「喪屍煙彈」（依托咪酯，Etomidate）遭逮捕，30日廣島縣警又前往該隊明星球員矢野雅哉與前川誠太的住處進行搜索，震驚球迷。對此，球團證實消息，並將他們移出一軍名單；球團老闆松田元相當驚訝，也難過地向球迷致上最深的歉意。

根據日媒《報知體育》報導，廣島東洋鯉魚隊爆出多名球員涉嫌使用喪屍煙彈，震驚日本職棒圈。球團30日證實，矢野雅哉與前川誠太的住處已遭廣島縣警搜索，疑似與週刊曝光矢野雅哉與涉嫌販售喪屍煙彈的人聚會照有關。目前兩人均被移除一軍名單。

另外，球團強調，對於球員住所遭警方搜索一事感到事態嚴重，未來除徹底配合司法調查外，也會嚴格落實內部管理。而球團老闆松田元30日現身球場受訪時數度眼眶泛淚，他坦言此事令人極為震驚與痛心，同時也對球迷感到非常抱歉，並心疼其他兢兢業業的球員可能因此遭受質疑。

事實上，在警方搜索兩人住處前，矢野雅哉早就被下放到三軍，當時就被球迷瘋猜與其被爆料，曾與涉嫌販售「喪屍煙彈」的人在密室聚會；儘管球團聲稱尚未確認其是否有使用指定藥物的違法行為，但球團本部長鈴木清明強調，與毒販私下接觸已引發嚴重疑慮，無法接受讓有疑慮的選手繼續在一軍出賽。

相較於早已傳出疑雲的矢野，今日遭到搜索並抹消登錄的前川誠太則讓外界大感意外。前川誠太在此前的相關報導中從未被提及，且昨（29）日仍正常參與一軍的團隊訓練，如今突然遭警方搜索並被撤銷登錄，無疑給球隊投下一枚震撼彈。

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