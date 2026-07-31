英雄換人當！微軟一人救全村　單日漲逾15%創18年來紀錄

▲微軟Microsoft。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

這次英雄換人當！科技巨擘「微軟（MSFT）」最新財報顯示AI投資開始轉化為實質獲利，激勵股價狂飆15.51%，帶動美股強勁反彈並激勵晶片股收復失土，擺脫多日下跌的疲像，宛如一人救全村。

受微軟利多加持，標普500指數收盤上漲1.7%，道瓊工業指數上漲1.2%，以科技股為主的標普那斯達克綜合指數更勁揚2.8%。微軟最新一季獲利高於市場預期，旗下Azure雲端業務表現強勁，執行長納德拉（Satya Nadella）指出，這顯示客戶正積極透過微軟服務邁入AI時代，該股創下近18年來最佳單日表現。

Meta資本支出引疑慮 晶片族群全面回溫

相較於微軟的強勢，臉書母公司「Meta Platforms（Meta）」股價則重挫8%。主因在於市場擔憂龐大的AI基礎建設支出持續侵蝕企業現金流，雖然營收略高於預期，但獲利表現低於分析師預估，引發賣壓。

不過，為微軟及「谷歌（Google）」等雲端巨頭提供AI伺服器記憶體與處理器的硬體供應商今日大幅回升，回補日前因市場擔憂高估值所引發的拋售失地。

美光飆逾18%領漲 連鎖潛艇堡上市首日摔

其中，記憶體大廠「美光科技（Micron Technology）」股價大漲18.4%，將本週累計跌幅收斂至5%，成為推升標普500指數僅次於微軟的最大功臣。

此外，半導體設備商「科林研發（Lam Research）」因最新季報營收獲利均優於預期，股價飆升18%；晶片大廠「超微（AMD）」也同步上漲13%。相對地，美式潛艇堡連鎖品牌「Jersey Mike’s Subs」在紐約證券交易所掛牌首日表現不佳，收盤下跌約6%。