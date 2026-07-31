馬尾女久坐起身「15秒倒地不起」　驚呆2452萬人

記者黃翊婷／綜合報導

社群平台X近日有一段影片引發網友熱議，一名女子只是站起來並走向冰箱拿東西，下一秒卻突然暈倒在地，整個過程只有15秒。網友們紛紛留言猜測，可能是姿勢性低血壓造成的；也有不少人將焦點放在旁邊全程淡定的貓身上。

Cuộc sống thật vô thường mn ạ, đang ngồi tự nhiên đứng dậy đột ngột hay bị vậy lắm mn phải cẩn thận nhất là các bạn trẻ￼. pic.twitter.com/rh9BOpGsRh — Salt (@saltvibe) July 29, 2026

▲民眾久坐後起身，最好放慢速度改變姿勢，以免造成身體不適。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

一名自稱目前住在韓國的越南網友，29日在社群平台X上傳一段43秒的監視器畫面影像，呼籲大眾久坐突然站起來要多加小心。事情發生在27日下午1時許，影片中，一名綁馬尾的女子站起身並走向冰箱，看似正在挑選物品，緊接著卻突然蹲下再向後倒，事發全程僅15秒；一旁的貓咪被女子暈倒的動靜驚動，還抬頭看了一下，後續28秒女子和貓咪都沒有任何動作。

影片公開之後吸引超過2452萬次瀏覽，網友們猜測可能是姿勢性低血壓或中風造成女子暈倒；還有部分網友歪樓，將焦點放在全程淡定的貓咪身上，「那隻貓大概以為是惡作劇」。至於女子的狀況，原PO僅簡短表明「沒事」。

根據台大醫院2023年10月發布的電子報內容介紹，姿勢性低血壓是一種隨著姿勢變換所導致的低血壓症狀，一般發生於久坐起身或從躺臥轉為站立時，通常休息一下就能改善，比較常見於老年人族群，建議姿勢改變時最好放慢速度，採取漸進式活動，尤其是早晨下床的時候，請先坐著一段時間，確定沒有暈眩感再站起來。