俄空襲烏克蘭13死　「波蘭村莊也被炸」戰機緊急升空

▲俄羅斯大規模空襲，造成烏克蘭至少13死。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯30日對烏克蘭發動空襲，造成包含基輔在內等多處城市至少13人死亡、數十人受傷，攻擊範圍一路延伸至靠近波蘭邊境的烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），波蘭當局緊急出動戰機升空戒備，並證實有一枚飛彈掉入波蘭一處村莊，炸出約10公尺寬的大坑洞，波蘭警方事後也在現場找到飛彈殘骸，應為一枚俄羅斯Kh-101彈道飛彈。

俄夜襲烏克蘭多城 基輔等地至少13死

根據路透社報導，俄羅斯的空襲發生在烏克蘭總統澤倫斯基訪美回國之際，澤倫斯基29日晚間才在X平台發文，指稱俄羅斯正準備發動大規模空襲，提醒烏克蘭全國人民留意空襲警報，沒想到俄羅斯29日深夜至30日凌晨就發生襲擊，烏克蘭多處城市防空警報大響，首都基輔傳出爆炸聲，攻擊範圍遠至烏克蘭西部邊境的利維夫市。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯的空襲導致市區內多處地方起火。烏克蘭政府表示，基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、波塔瓦州及澤倫斯基故鄉克利福洛市（Kryvyi Rih）等都有死傷，甚至有飛彈直接命中了克利福洛市的住宅，截至目前已知有13人死亡、數十人受傷，救援工作正在持續進行。

飛彈落入波蘭村莊

由於戰火幾乎燒到邊境，波蘭當局也緊急出動戰機、預警機升空戒備，防空系統也進入警戒狀態，預防俄軍攻擊波及波蘭領土。波蘭軍方表示，30日凌晨3點40分偵測到一個向西飛行的不明物體進入波蘭領空，但不久後從雷達畫面消失，經搜索後，在盧布林省一處村莊內發現不明物體的墜落點。

波蘭政府表示，現場留下約10公尺寬的大坑洞及飛行物殘骸，當地居民也聲稱有聽到巨大爆炸聲。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）指出，所有跡象顯示，這個墜落的飛行物是一枚俄羅斯Kh-101飛彈，飛彈墜落的地方並沒有人居住，未造成直接威脅，但也強調若飛彈當時繼續飛行，「我們也已做好將它擊落的準備」。