災情慘重！八代市長「感謝台灣援助熊本」：日本最好的鄰居

▲熊本八代市長小野泰輔形容台灣是「日本最好的鄰居」。（圖／小野泰輔 FB）

文／中央社

熊本強震發生後，災區救援工作持續進行，災情慘重的八代市市長小野泰輔30日接受中央社電話訪問時，除了感謝台灣各界的關心與援助，也形容台灣是「日本最好的鄰居」。他說，每當日本遭遇重大災害，台灣總是第一時間伸出援手，「這些溫暖的支持，一定會成為災區重建的重要力量」。

小野表示，目前八代市最迫切的問題不是搜救，而是民眾生活所需。地震造成自來水管受損，全市約11萬8000名居民中，約有5萬6000人仍處於停水狀態，接近半數市民沒有自來水可用。在酷暑下，部分地區又因停電無法使用冷氣，讓避難生活更加艱難。

「最大的問題還是水」。小野說，現在有些人住在避難所，有些人留在家裡，也有不少人只能在車上過夜避難。炎熱天氣下，不少民眾必須整晚開著引擎和冷氣，因此又衍生出另一個難題：「汽油短缺。」

他表示，目前八代市加油站前大排長龍，市區交通也因此嚴重壅塞。八代港雖設有石油儲備設施，但因聯外道路受到地震造成的土壤液化影響，一度無法通行。所幸熊本縣政府趕工修復道路，30日已開始能從儲油基地將汽油運往市區，供應情況可望逐步改善，但仍需要中央政府持續調度更多油料。

至於搜救工作，小野指出，八代市因倒塌建物可能有人受困，先前持續展開地毯式搜索，目前大致已完成；不過鄰近的冰川町房屋倒塌情況較嚴重，搜救人員仍持續搜尋是否還有民眾受困。

談到台灣各界陸續發起捐款及救援行動，小野表示，由於語言問題，「比起直接派人過來，物資或資金方面的援助比較適合」。目前最需要的仍是飲用水、食物及簡易廁所等民生物資，之後隨著避難生活拉長，紙箱床、避難所隔板等，改善居住環境的設備需求也會逐漸增加。

此外，2024年石川縣能登半島發生規模7.6強震後，慈濟曾組團在災區穴水町提供熱食，讓災民相當暖心。對於是否歡迎台灣民間團體前往災區供餐，小野直言「非常歡迎」。

他笑說，「如果能提供熱食，而且還是台灣料理，我想日本民眾一定都會很高興」。他認為，熱騰騰的食物不只是填飽肚子，也能讓疲憊的災民稍微放鬆心情，能帶來很大的安慰。

對於台灣社會踴躍捐款，包括總統賴清德宣布將以個人名義捐出100萬日圓，小野再次向台灣表達謝意。

「台灣真的是日本最好的鄰居」。小野說，每次日本發生重大災害，台灣都會給予非常溫暖的支持，「不只是賴總統，還有許多台灣民眾的幫助，我真的非常感謝」。這些來自台灣的善意，將成為災區重建的重要力量。