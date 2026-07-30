熊本AEON MALL氣爆增至7死！4失聯員工全罹難　2700員工全數確認

▲熊本AEON商場震後氣爆釀7名員工罹難，搜救人員持續現場搜索。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1強震後，嘉島町「AEON MALL永旺夢樂城熊本」發生重大爆炸事故。AEON（永旺）30日公布最新搜救結果，先前失聯的4名員工已全數在館內尋獲，但均不幸罹難，使這起氣爆事故死亡人數增至7人，死者全為商場員工。此外，商場約2700名員工的安危也已全數確認。

失聯4人全尋獲身亡 死者皆為專櫃員工

AEON表示，新增尋獲的4名罹難者皆為進駐商場的專櫃員工，其中包含先前一度安危不明的3人。加上事發當下已確認死亡的3人，以及搜救過程中尋獲1名無生命跡象者，這起爆炸事故共造成7名員工喪生。館方指出，目前已透過相關系統完成約2700名員工的安全確認，至於顧客部分，也已接獲疏散引導完成的回報，但為確認是否仍有人受困建築物內，搜救人員仍持續進行搜索。

▲大型商場「AEON MALL熊本」在強震80分鐘後爆炸，現場一片狼藉，日本政府公開內部拍攝影像。

根據日媒報導，地震發生後，AEON MALL熊本館內立即啟動緊急應變機制，透過廣播引導疏散，順利將約3000名顧客及1500名員工撤離至館外。不過，爆炸發生在疏散完成約30多分鐘後，部分員工疑似因故返回商場，最終在氣爆中不幸喪命。

目前外界推測，這起爆炸可能與地震造成瓦斯管線位移、天然氣外洩有關，進而引發氣爆，但詳細事故原因仍待日本相關單位進一步調查釐清。