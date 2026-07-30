廣島原爆81年後驚人發現！科學家找到「地球不存在」新物質

▲廣島灣微粒中發現7000°C核爆瞬間孕育的前所未見新合金。（圖／公共版權照）

記者閔文昱／綜合報導

美國1945年對日本廣島投下原子彈至今已近81年，科學家近日卻在廣島灣沙灘發現一種前所未見的新物質。研究團隊分析原爆後留下的微小熔融顆粒，確認其中含有一種過去從未被記錄過的特殊合金結構，推測是在核爆瞬間超過7000°C的極端高溫，以及隨後超快速冷卻的特殊環境中形成。研究成果已於7月29日正式發表。

原爆火球孕育新物質 自然界無法形成

這項研究由義大利佛羅倫斯大學礦物學與晶體學教授盧卡．賓迪（Luca Bindi）領軍，美國加州大學柏克萊分校等跨國團隊共同參與。研究對象為俗稱「廣島石（Hiroshimaites）」的球狀熔融微粒，這些顆粒是在原子彈爆炸後，建築物、金屬、土壤、玻璃及水等物質瞬間汽化，隨著火球升空後快速冷卻凝結，再沉降至地面的產物。即使事隔80多年，至今仍可在廣島灣沙灘找到這些微粒。

研究人員將微粒嵌入樹脂、拋光後，以反射光顯微鏡進行分析，意外在其中發現僅占約3%體積的富鐵合金液滴。這些液滴由鐵、鉻、鎳、錳、鉬、矽及鋁等元素組成，呈現細小圓球、不規則晶粒及簇狀夾雜物等型態，更重要的是，它們具有一種前所未見的複雜立方晶格結構。研究指出，這種結構在一般自然環境下無法形成，很可能是在核爆火球內混合金屬蒸氣瞬間凝結，再經歷超高速淬火後才得以誕生。

▲1945年10月14日，廣島核爆後景象。（圖／美國海軍）

有助解開極端環境之謎 開啟新材料研究方向

研究團隊表示，核爆等高能量災難事件會產生短暫卻極端的物理化學環境，其特性與超高速行星碰撞、隕石撞擊及閃電放電等自然現象相似，能夠孕育一般環境下無法形成的礦物與金屬。因此，這項發現不僅有助於理解物質在極端高溫、高壓下的形成機制，也可能為未來開發新型高性能材料提供重要線索，甚至能幫助科學家研究隕石撞擊等劇烈事件的演化過程。

對於這項突破，未參與研究的美國卡內基美隆大學物理學家麥可．威多姆（Michael Widom）形容，這代表「一個幾乎未被探索的全新材料世界」。他指出，許多新材料難以透過傳統、熱力學穩定的方式製造，而這項研究正顯示，若想發現前所未見的新物質，就必須從極端且不尋常的環境中尋找答案。