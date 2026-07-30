高市早苗謝各國慰問「獨漏賴清德」！日網灌爆X：妳少了台灣

▲高市早苗發文感謝各國賑災獨缺賴清德，引發台日網友熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震，造成嚴重災情。日本首相高市早苗30日在社群平台X以日文、英文發文，感謝國際社會對熊本震災的慰問與支持，並標註多位向日本表達關懷的各國領袖。不過，名單中卻未見第一時間公開慰問、並宣布捐款賑災的總統賴清德，引發日本及台灣網友熱烈討論，不少日本網友更直接湧入留言提醒：「妳漏掉賴清德總統了！」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

高市感謝各國元首 賴清德未列名引熱議

高市早苗在貼文中標註包括韓國總統李在明、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、巴西總統盧拉、塞爾維亞總統武契奇及羅馬尼亞總統達恩等多位領袖，唯獨未提及賴清德。事實上，熊本強震發生後，賴清德已在X以中、日文發文，代表台灣人民向日本致上誠摯慰問，強調「台灣與日本是患難與共的真朋友」，並表示台灣已做好準備，隨時願意提供必要協助。總統府發言人郭雅慧30日也宣布，賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰將各以個人名義捐出20萬元賑災。

高市貼文曝光後，大批日本網友紛紛留言提醒，「漏掉賴清德總統了喔」、「台灣總統賴清德也已經表達慰問了」、「尤其義大利總理梅洛尼與賴清德總統的慰問訊息，讓人感受到對日本的友好與信任」、「原來不會標註台灣啊」。不少人更批評，高市的英文內容冗長、生硬，質疑為何未將台灣納入感謝名單。

日網喊接受台灣搜救隊 台網也掀正反討論

除了慰問名單引發議論，內政部長劉世芳日前表示，台灣願派遣搜救隊赴日協助，但日本政府目前尚未接受外國搜救隊支援，也讓不少日本網友留言呼籲，「請儘快接受台灣救援隊，這攸關人命」、「既然台灣主動表示願意支援，何不提出援助請求」、「台灣可在4小時內完成整備出發，熊本與台灣關係深厚，患難互助不是理所當然嗎？」另有網友提到，不少台灣政治人物及藝人已宣布捐款，也質疑日本政府高層是否也會自掏腰包投入賑災。

事件同樣在台灣網路引發熱議。有粉專質疑，台灣長期展現對日善意，卻未獲得相同回應；也有網友認為，「在日本眼裡台灣不是國家？」、「一直拿熱臉貼冷屁股」、「應該是捐太少了」；另有人批評政府對日本震災反應迅速，卻對國內近期重大事件著墨不足。不過，也有聲音認為，高市貼文是否未標註賴清德，未必代表否定台灣的協助，不宜過度解讀。

根據日本中央政府30日最新統計，「令和8年熊本地震」已造成30人死亡，另有多人失聯及受困。高市早苗表示，中央將在熊本縣設立地方防災指揮部，持續協調救援、物資供應及電力、供水等基礎設施復原工作，全力投入震後救災。