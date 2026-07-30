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誘拐未成年女童援交！韓市議員「遭黨除名」　今法院判處羈押

▲▼南韓忠清北道清州市新科市議員崔榮中，涉嫌與未成年少女進行性交易。（圖／VCG）

▲南韓忠清北道清州市新科市議員崔榮中，涉嫌與未成年少女進行性交易。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政壇驚爆性醜聞！忠清北道清州市35歲市議員崔榮中，原本才在今年6月地方選舉首次當選市議員，成為備受矚目的政壇新人，豈料最後卻被爆出與「未滿13歲」女國中生多次在旅館、汽車性交易以及偷拍的犯罪事實，在遭到其所屬政黨除名後，今（30）日更被法院判處羈押。

根據《韓聯社》，崔榮中涉嫌與未成年女童進行多次性交易，遭到警方聲請羈押。為此，清州地方法院部長法官太智瑛30日進行羈押前審訊，認為崔榮中有滅證之虞，因此決定以涉及與未成年人擬制強姦之罪嫌，判處羈押崔榮中。

清州清原警察署調查指出，崔榮中從2024年10月至2025年10月間，透過手機交友聊天軟體物色對象，認識了一名案發當時「未滿13歲」的女國中生。他利用少女年幼無知，以「幫忙買香菸」為由誘騙對方上車，並在世宗市旅館、他的個人座車內，與女學生在一年內發生3次性行為。

▲▼清州市市議員崔榮中涉嫌與未成年少女性交易，30日出庭接受羈押前審訊。（圖／VCG）

▲清州市市議員崔榮中涉嫌與未成年少女性交易，30日出庭接受羈押前審訊。（圖／VCG）

事後，崔榮中不僅給予金錢、昂貴奢華名牌貨或香菸作為代價，更涉嫌強行拍攝兩人的性愛影片，甚至要求女學生自拍裸體私密照發送給他，製作成性剝削影像。直到今年2月，女學生的父母在翻看女兒的手機時，意外發現了這些不堪入目的影片，當場氣炸並向警方報案，才讓這起極度醜陋的案件浮上檯面。

此外，崔榮中還向該名女國中生提議，只要帶著她的閨蜜或是姐姐們「加入戰局」，就會給予更多的金錢報酬，期間還涉嫌讓該名女國中生觀賞他與其他女性進行性行為的影片，以及傳送訊息暗示或提議與其他國籍的女性性交。

▲▼崔榮中因涉嫌犯罪事實，遭國民力量開除黨籍。（圖／翻攝自市民政治庭院）

▲崔榮中因涉嫌犯罪事實，遭國民力量開除黨籍。（圖／翻攝自市民政治庭院）

報導指出，在接受警方偵查期間，崔榮中甚至還刻意更換手機，或是在交出手機進行數位鑑識之前，刻意刪除某些涉及案情的資料，試圖湮滅證據、混亂警方辦案。

據悉，崔榮中當選清州市市議員僅15天，便被爆料涉及性犯罪，遭到警方扣押搜索與限制出境，除了被迫請辭市議員一職，更遭到其所屬政黨「國民力量」於7月20日開除黨籍。

針對犯罪事實，崔榮中僅表示，「我承認有進行性行為，但是我並不知道對方還未成年！」

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
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►激戰未滿13歲女童！韓市議員「援交拍片」買菸誘拐：不知她未成年

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