天花板驚見「一雙眼睛盯著看」　竟是裸男躲夾層偷窺

▲加州一名男子全裸躲在天花板夾層偷窺。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國加州弗雷斯諾市（Fresno）發生離奇案件，一位民眾捐血時感覺到異樣目光，最後竟發現是一名赤裸男子躲在天花板夾層中偷窺。

天花板有雙眼 裸男拒捕還攻擊

《紐約郵報》報導，這起事件29日發生在血漿捐贈中心Grifols Biomat USA。一名正在捐血的民眾無意間抬頭，赫見天花板縫隙中有一雙眼睛直盯著自己，隨即通報工作人員，中心也立刻報警。

警方抵達現場後，循聲找到藏匿於天花板夾層中的男子，未料嫌犯拒絕配合，在天花板夾層中四處移動，過程中破壞了一條水管，導致大量積水灌入建築內部。

此外，嫌犯還不斷從天花板踢落物品砸人，甚至扔出疑似金屬管線的物品，差點砸中其中一名員警。

最終，警方施放胡椒球彈，嫌犯才束手就擒。讓在場人員大感震驚的是，他現身時竟然全身一絲不掛。

Naked man caught peering through ceiling after hiding at California plasma donation center https://t.co/rae2eSPGA5 pic.twitter.com/Ceb8Rtg6Y8 — New York Post (@nypost) July 30, 2026

41人被迫疏散 裸體偷窺動機不明

由於胡椒球彈的刺激性氣體擴散至整棟商業大樓，這次逮捕行動也波及周邊商家，包括保險公司、游泳用品店、健身房及附近一家美髮沙龍等，共計41人被迫疏散。

男子被捕後已立即送往當地醫院接受檢查，目前面臨破壞公物重罪、拒捕罪、持致命武器攻擊他人等多項指控。

警方也正在追查，他究竟為何全裸躲進天花板偷窺。

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